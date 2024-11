Google Maps è una delle applicazioni di navigazione più utilizzate a livello mondiale e quindi riceve spesso modifiche e nuove funzionalità.

L’anno scorso Google Maps ha introdotto la possibilità di ottenere percorsi pedonali accessibili alle sedie a rotelle, preferendo quindi gli ascensori alle scale, ma ora Google ha deciso di migliorare la segnalazione delle scale nei percorsi a piedi e in bicicletta.

Google Maps gestisce meglio le scale nei percorsi a piedi e in bici

Nelle indicazioni a piedi e in bicicletta, Google Maps ora mostra gli indicatori delle scale tramite un’icona blu direttamente integrata con i marcatori del tragitto, mentre in precedenza l’indicatore delle scale appariva in sovrimpressione alla mappa e non alle indicazioni.

Questa funzionalità può essere utile non solo ai diversamente abili, ma anche ad esempio per le persone con bagagli o passeggini.

Google Maps rileva la presenza di scale nei percorsi suggeriti a piedi e in bici dall’inizio di questo mese e il nuovo indicatore è in arrivo per tutti gli utenti dell’app su Android e iOS.

Tra le varie novità, Google Maps sta introducendo anche la possibilità di offuscare la propria casa, in modo da impedire ai ladri di pianificare meglio i furti nelle proprietà attraverso Street View.