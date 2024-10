Giornata di annunci per Google che si appresta a portare tante funzionalità di intelligenza artificiale, incluso Gemini, nei propri servizi dedicati alle mappe e alla navigazione, ovvero Google Maps, Google Earth e Waze.

Abbiamo già discusso in due articoli dedicati sia le novità legate a Maps che le novità legate a Google Earth. In questo articolo ci concentriamo sulle novità che si apprestano a sbarcare su Waze, l’app di navigazione, acquisita ormai da anni dal colosso di Mountain View, che sfrutta attivamente il ruolo della community di conducenti che segnalano attivamente incidenti stradali e aggiungono o modificano dettagli sulle mappe.

Waze: in arrivo due nuove funzionalità per le segnalazioni

Come anticipato in apertura, Google ha annunciato due novità per Waze, l’app di navigazione che unisce le tecnologie di Big G e le segnalazioni provenienti da un’ampia community per tenere informati i conducenti e limitare le problematiche su strada.

Gemini aiuta a segnalare gli incidenti in modo naturale

Per migliorare l’esperienza d’uso in navigazione e ridurre le interazioni dei conducenti con lo smartphone quando devono effettuare una segnalazione (al momento è necessario effettuare un tap sull’icona di segnalazione e seguire tutte le schermate per trovare ciò che esattamente si vuole segnalare), Waze si appresta ad accogliere la funzionalità Conversational Reporting.

Basata su Gemini, Conversational Reporting ridurrà le operazioni per la segnalazione di un pericolo a un singolo tap per avviare la conversazione: a quel punto, il conducente potrà parlare in modo naturale con l’assistente smart Made by Google e dire l’argomento della sua segnalazione. Nel caso in cui le informazioni fornite dal conducente non siano sufficienti, Waze porrà ulteriori domande per categorizzare al meglio la segnalazione.

Tutto ciò che devi fare è toccare il pulsante di segnalazione e parlare in modo naturale, come se stessi chattando con un amico: “Sembra che ci siano delle auto bloccate più avanti!” Con l’aiuto delle funzionalità Gemini, Waze capirà cosa stai dicendo e aggiungerà rapidamente un rapporto in tempo reale alla mappa per te, senza bisogno di usare un comando vocale specifico o toccare pulsanti extra.

Conversational Reporting verrà lanciata in anteprima (per pochi beta tester) a livello globale ma in lingua inglese già questa settimana. Nei prossimi mesi verrà estesa a un numero maggiori di utenti e riceverà il supporto ad altre lingue.

Arrivano le segnalazioni per le aree scolastiche

L’altra novità di giornata, che sbarcherà all’interno dell’app Waze entro la fine dell’anno, si chiama School Zones. Essa è pensata per contribuire ad aumentare la sicurezza di studenti, pedoni e conducenti anche nelle aree con all’interno scuole.

L’app guadagnerà informazioni per le scuole (come ad esempio gli orari di apertura) e, quando un conducente guida nei pressi di una scuola, mostrerà un avviso per ricordare di mantenere estrema prudenza.

Come scaricare o aggiornare l’app di Waze

Qualora siate interessati a provare per la prima volta l’app di navigazione Waze sul vostro smartphone Android, o semplicemente nel caso in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, vi basterà cliccare sul badge sottostante per aprire la pagina dell’app sul Google Play Store ed effettuare un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui lo abbiate già installato ma sia per voi disponibile l’aggiornamento).

L’app Waze è disponibile anche su iPhone e potete scaricarla (o aggiornarla) sul vostro dispositivo attraverso l’App Store di Apple: per farlo, sarà sufficiente seguire questo link ed effettuare un tap su “Ottieni” (o su “Aggiorna“).