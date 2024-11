Quando si parla di applicazioni dedicate alla navigazione uno dei primi nomi che viene in mente è senza dubbio Google Maps, il software sviluppato dal colosso di Mountain View vanta infatti schiere di affezionati utenti che lo preferiscono alle soluzioni offerte dalla concorrenza.

Il team di sviluppo in seno all’azienda è costantemente impegnato nel miglioramento dell’app, di recente tanto per fare qualche esempio abbiamo visto una piccola modifica per il meteo integrato nell’app, alcune novità a tema natalizio, come l’azienda abbia spiegato l’utilità di alcune tra le ultime funzionalità introdotte su Maps, ma abbiamo anche visto la nuova funzione “Esplora lungo il percorso”, o ancora la possibilità di selezionare e colorare la vostra auto virtuale.

Nelle ultime ore, complice il rilascio dell’ultima versione disponibile dell’app, gli utenti stanno ricevendo una nuova funzionalità in Google Maps, sia su smartphone che su Android Auto.

Google Maps riceve la possibilità di segnalare i posti di blocco

Alcuni di voi potrebbero ricordare come qualche tempo fa, per la precisione nel mese di settembre, Google Maps avesse ricevuto sugli smartphone un nuovo pulsante di segnalazione; l’elemento in questione è stato successivamente introdotto anche sulla piattaforma di infotainment dell’azienda, Android Auto, rendendolo decisamente più comodo e utile mentre ci si trova alla guida.

Finora il pulsante in oggetto permetteva agli utenti di segnalare una serie di circostanze, nello specifico un incidente, un rallentamento, lavori in corso, corsia chiusa, veicolo in panne, oggetto su strada, oltre alla presenza di autovelox mobili. Grazie all’ultimo aggiornamento, il pulsante di segnalazione di Google Maps riceve una nuova opzione, sia su smartphone che su Android Auto, come potete notare dagli screenshot qui sotto.

Dalle immagini nella galleria qui sopra potete notare chiaramente come Google Maps abbia ricevuto un nuovo pulsante denominato “Polizia”. La recente aggiunta quindi si prefigura come un utile strumento che gli utenti possono utilizzare per segnalare la presenza delle forze dell’ordine in diversi contesti, se prima infatti era disponibile esclusivamente la segnalazione per gli autovelox, il nuovo pulsante permette di avvisare gli altri automobilisti in merito ad un posto di blocco, ad un vigile che dirige il traffico, o alla presenza in qualsiasi frangente di un poliziotto.

Potete notare altresì come sia stato modificato l’ordine delle opzioni disponibili premendo il pulsante dedicato alla segnalazione, l’introduzione dell’opzione “Polizia” infatti sposta nella parte inferiore alcune delle opzioni precedenti come lavori in corso, corsia chiusa, veicolo in panne, oggetto su strada, tutti relegati sotto la voce Autovelox.

Come detto la novità in questione è attualmente in distribuzione con l’ultima versione disponibile di Google Maps, qualora non riusciste ancora a visualizzarla basterà attendere ancora un po’.