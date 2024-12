Google Calendar sta vivendo una fase di importante evoluzione per quanto riguarda la gestione di Task, eventi e promemoria e quest’oggi sono emersi indizi dei lavori in corso per correggere una fastidiosa lacuna riguardante i promemoria per compleanni e non solo creati tramite Google Contatti.

Google Calendar e Contatti: i promemoria saranno modificabili

Ricordare tutte le date importanti riguardanti le persone care può essere un’impresa ardua, per questo motivo Google viene incontro agli utenti più smemorati con una funzione che mette Contatti in diretta comunicazione con Calendar: aprendo l’app Contatti e recandosi nel tab Organizza, ci si imbatte nella funzione Promemoria, disponibile altresì nella pagina di ciascun contatto, alla sezione Impostazioni dei contatti. Creando un nuovo promemoria, è possibile impostare un’etichetta — scegliendo tra Compleanno, Anniversario e Personalizzato —, indicare una data e attivare delle notifiche dedicate; una volta salvato, il promemoria è visualizzabile nell’app Google Calendar, che tuttavia allo stato attuale non consente di eseguire altre azioni.

Si tratta di una lacuna tanto banale quanto grossolana che inficia la comodità della funzione e per fortuna i tecnici di Big G ne sono perfettamente consapevoli: l’analisi dell’APK della versione 2024.48.0-701770040-release di Calendar ha fatto emergere alcuni utili accorgimenti in cantiere. Come si evince dagli screenshot riportati di seguito, i Promemoria di compleanni/anniversari creati tramite Contatti — resi riconoscibili come tali — potranno essere modificati cliccando sulla solita icona della matita; come evidenziato dall’apposito pop-up informativo, le modifiche apportate saranno visibili anche in Contatti.

Previous Next Fullscreen

La novità descritta è attualmente in fase di test e non ci sono ancora informazioni sul suo rilascio. Continuate a seguirci per saperne di più e non dimenticate di scaricare la versione più recente di Google Calendar dal Play Store cliccando sul badge seguente.