Google Calendar è un servizio e un’app che il colosso di Mountain View ha confezionato per la gestione di appuntamenti, eventi e in generale di tutto quanto bisogna tenere a mente nella propria vita privata o lavorativa.

Google sta integrando sempre più funzionalità nella sua app Calendario e quella che vi anticipiamo oggi riguarda gli eventi “ingombranti”.

Google Calendar permetterà di attivare o meno le illustrazioni nella panoramica degli eventi

Google Calendar crea un’apposita illustrazione per determinati eventi, ad esempio le ricorrenze come i compleanni, oppure per taluni accadimenti come i concerti.

Dal momento che non tutti apprezzano questa funzionalità, sembra che a breve Google offrirà la possibilità di attivare o disattivare le illustrazioni degli eventi in qualsiasi momento attraverso un nuovo interruttore.

Il noto leaker AssembleDebug aveva già scovato delle tracce della funzionalità a ottobre e ora riferisce che Google la sta effettivamente lanciando.

Le illustrazioni degli eventi aggiungono un tocco grafico al calendario di Google, tuttavia possono apparire ingombranti, mentre disattivarle rende l’interfaccia più spartana, ma più leggibile. L’opzione per disattivarle o attivarle in qualsiasi momento accontenta tutti.

In quest’ottica la società ha annunciato anche un’altra novità per Google Calendar, ovvero la visualizzazione a schermo intero su Android, già disponibile da tempo nella versione Web del servizio.

Queste novità dovrebbero aiutare gli utenti in mobilità a essere più efficienti quando utilizzano uno smartphone Android.