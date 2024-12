Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono divenute molto popolari nell’ultimo anno e i principali produttori, pertanto, non hanno potuto fare altro che prendere atto di tale trend e lanciare proprie soluzioni.

Ciò ovviamente riguarda anche Samsung, che potrebbe decidere di sacrificare il suo storico assistente virtuale Bixby per fare spazio ad un’alternativa decisamente più moderna e, soprattutto, capace di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale: stiamo parlando di Google Gemini.

Gemini e la svolta epocale per Samsung

Allo stato attuale, gli utenti Samsung possono usare il tasto laterale dedicato all’accensione e allo spegnimento del device anche per attivare Bixby (ciò attraverso una pressione prolungata) ma non è consentito loro di cambiare assistente.

Ebbene, con One UI 7.0 tale limitazione dovrebbe essere in parte eliminata, almeno ciò è quanto emerge da alcune stringhe di codice scovate nell’ultima versione di App Google, nelle quali vi sono riferimenti alla possibilità di tenere premuto il pulsante laterale per parlare con Gemini.

Queste sono le stringhe a cui facciamo riferimento:

<string name=”assistant_suw_gemini_intro_screen_item_title_1_for_lpp_samsung”>Press & hold the Side button</string>

<string name=”assistant_suw_gemini_intro_screen_item_message_1_for_lpp_samsung”>Hold down the Side button to talk to Gemini</string>

<string name=”assistant_onboarding_welcome_footer_row_samsung”>To quickly access Gemini, press &amp; hold the Side button. Change this anytime in Settings. To talk to Gemini, turn on &#8220;Hey Google.&#8221; <a href=%1$s>Learn more</a></string>

<string name=”assistant_onboarding_welcome_footer_row_samsung_clickable_part_settings”>Settings</string>

Tali stringhe fanno parte della schermata introduttiva di Google Gemini che apparirà nella procedura guidata di configurazione per i dispositivi Samsung e una soluzione simile sarà adottata anche per i device di altri produttori.

Probabilmente questa novità sarà implementata a breve e ciò spinge a pensare che One UI 7.0 potrebbe rapresentare per il colosso coreano l’occasione giusta, così da farla esordire a bordo degli smartphone della serie Samsung Galaxy S25, il cui lancio è in programma per le prime settimane del 2025.