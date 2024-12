Sono sempre di più gli utenti che si rivolgono a Google per l’acquisto di un nuovo smartphone, i dispositivi Pixel nel corso del tempo sono riusciti ad attrarre anche gli utenti meno consapevoli grazie non solo a tutta una serie di miglioramenti generazione dopo generazione, ma anche grazie a delle nuove e più mirate campagne di marketing, nonché all’approdo in diversi store fisici. Chi sceglie uno smartphone Pixel lo fa per diversi motivi, dall’esperienza Android stock che migliora sempre più, alla rapidità nella ricezione degli aggiornamenti, fino a tutta una serie di chicche esclusive.

Sia ben chiaro, gli smartphone del colosso di Mountain View non sono perfetti e può capitare, come del resto con qualsiasi altro smartphone, di incorrere in alcuni problemi e malfunzionamenti. Alcuni di voi potrebbero ricordare come, circa un anno fa, l’azienda rilasciò l’app Pixel Troubleshooting sul Google Play Store (precedentemente esclusiva degli smartphone della serie Pixel 8) rendendola compatibile con i dispositivi Pixel 6 e successivi.

Nelle ultime ore l’app in questione ha ricevuto un nuovo aggiornamento, che introduce una comoda novità.

Pixel Troubleshooting permette ora di controllare la temperatura del dispositivo

Per chi non la conoscesse, Pixel Troubleshooting è un’app che si occupa di effettuare la diagnostica del dispositivo per fornire all’utente una serie di indicazioni su come risolvere eventuali problemi; come anticipato in apertura, nelle ultime ore Google ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento tramite lo store ufficiale, grazie al quale è ora possibile controllare la temperatura dello smartphone.

In seguito all’update noterete come, seguendo il percorso Impostazioni -> Batteria -> Diagnostica della batteria -> Il telefono è molto caldo, l’app presenti una nuova schermata, dove in precedenza era visibile solo l’indicazione “Tutte le impostazioni sono ottimizzate” (potete vedere quella vecchia nell’immagine con tema scuro nella galleria qui sotto).

Previous Next Fullscreen

L’ultimo update introduce quindi quattro “Etichette” codificate a colori, Freddo, Normale, Caldo ed Elevato, seguite da una serie di possibili descrizioni che vi riportiamo di seguito:

“La temperatura stimata del tuo telefono è inferiore al normale. Potrebbe spegnersi all’improvviso.”

“Questa temperatura stimata è tipica dell’uso normale dello smartphone.”

“Il telefono è leggermente caldo, ma è normale durante l’uso. Per evitare ulteriori aumenti di temperatura, la luminosità dello schermo e la velocità di rete potrebbero essere ridotte.”

“Il telefono è leggermente caldo, ma è normale durante l’uso. Per evitare ulteriori aumenti di temperatura, la carica è in pausa e la luminosità dello schermo e la velocità di rete potrebbero essere ridotte.”

“La temperatura stimata del tuo telefono è più alta del normale. Il telefono cercherà di raffreddarsi limitando temporaneamente le prestazioni e sospendendo alcune funzionalità.”

Oltre a ciò, l’app Pixel Troubleshooting potrebbe fornire anche una serie di suggerimenti come:

“Per raffreddare il telefono, se possibile, fornisci un flusso d’aria al telefono”

“Utilizza solo custodie o cover realizzate appositamente per il tuo telefono”

“Per aiutare a raffreddare il telefono, chiudi le app che consumano molta energia, come i giochi o lo streaming video. Puoi riaprirle più tardi.”

“Proteggi il tuo telefono mettendolo in una tasca interna vicino al corpo o utilizzando una custodia isolante”

“Lascia riposare e riscaldare il telefono per qualche minuto prima di svolgere attività impegnative come giochi o videochiamate. Questo aiuta a proteggerlo da eventuali danni.”

Le novità sopra elencate sono attualmente in distribuzione con la versione 1.0.6 93922709 dell’app Pixel Troubleshooting, qualora foste in possesso di uno smartphone Pixel compatibile e voleste controllare manualmente l’eventuale disponibilità dell’update, vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store.