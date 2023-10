Dopo Sfondi IA e Pixel Thermometer, anche Pixel Troubleshooting, un’altra app “esclusiva” dei nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, sbarca sul Google Play Store.

Il virgolettato, in questo caso, è d’obbligo, perché già sappiamo, grazie alle novità emerse dalla beta 2 di Android 14 QPR1, che questa specifica app (alla pari di quella degli sfondi IA) sbarcherà presto anche sugli altri Pixel supportati. Andiamo quindi a vedere a cosa serve l’app e come installarla sugli altri smartphone Made by Google.

A cosa serve l’app Pixel Troubleshooting

“Ottieni diagnostica e risoluzione dei problemi intelligenti, direttamente sul tuo dispositivo.” Con queste, semplici, parole Google descrive la nuova app Pixel Troubleshooting, momentaneamente esclusiva dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ufficialmente disponibili da oggi (12 ottobre 2023) sul mercato, anche in Italia.

Pixel Troubleshooting non ha proprio i connotati tipici dell’app: essa, infatti, aggiunge due nuove sezioni per la diagnostica e la risoluzione dei problemi legati alla connessione dati e alla batteria.

La prima di queste due sezioni è raggiungibile al percorso “Impostazioni > Rete e internet > Risolvi problemi relativi alla connessione mobile“. Al suo interno, come potete apprezzare dall’immagine sottostante, vengono proposti tre consigli su come risolvere eventuali problemi di rete.

La seconda sezione, chiamata semplicemente “Diagnostica della batteria”, è collocata al percorso “Impostazioni > Batteria” e risulta un po’ più completa rispetto all’altra, fornendo sì alcuni suggerimenti ma effettuando anche alcune verifiche e consentendo di disabilitare alcune impostazioni per cercare di risolvere i problemi.

Accedendovi, ci verrà chiesto quale sia il tipo di problema tra quattro possibilità:

Consumo eccessivo della batteria: Al suo interno vi sono i collegamenti rapidi per attivare il tema scuro, disattivare il display fluido e raggiungere la schermata “Utilizzo della batteria“.

Al suo interno vi sono i collegamenti rapidi per attivare il tema scuro, disattivare il display fluido e raggiungere la schermata “Utilizzo della batteria“. Il telefono è molto caldo: Nel caso in cui tutto risultasse in ordine, come mostrato nella quarta immagine della galleria sottostante, viene mostrato il messaggio “Tutte le impostazioni sono ottimizzate”; altrimenti, anche qua, verrebbero mostrati alcuni consigli su come ridurre il surriscaldamento.

Nel caso in cui tutto risultasse in ordine, come mostrato nella quarta immagine della galleria sottostante, viene mostrato il messaggio “Tutte le impostazioni sono ottimizzate”; altrimenti, anche qua, verrebbero mostrati alcuni consigli su come ridurre il surriscaldamento. Problema relativo alla ricarica: Questo strumento tiene conto dello storico degli ultimi 7 giorni, andando a verificare se ci siano stati problemi di ricarica.

Questo strumento tiene conto dello storico degli ultimi 7 giorni, andando a verificare se ci siano stati problemi di ricarica. Altro problema: Questa schermata fornisce semplicemente alcune guide su come risolvere i problemi di consumo eccessivo, ricarica e autonomia dei Pixel; in alternativa, come su tutte le altre schermate, c’è un link per contattare l’assistenza.

Pixel Troubleshooting sbarca sul Google Play Store

È notizia di poche ore fa, complice l’uscita delle varie recensioni dei Pixel 8, che l’applicazione Pixel Troubleshooting sia stata già pubblicata da Google sul Google Play Store (l’app risulta aggiunta allo store in data 4 ottobre 2023).

Al momento, l’app non può essere trovata sullo store (tranne dai possessori di uno dei Pixel 8) ma la pagina dell’app può essere raggiunta tramite il badge sottostante; raggiungendola dal vostro smartphone, vi verrà tuttavia segnalato che “Il tuo dispositivo non è compatibile con questa versione”.

C’è già modo di provarla sui Pixel 6 e sui Pixel 7, con un requisito fondamentale

Sebbene Pixel Troubleshooting risulti, al momento, limitata ai soli Pixel 8 e Pixel 8 Pro (non è installabile su altri Pixel tramite il Play Store), è già possibile provarla su altri smartphone Made by Google (che eseguono almeno Android 14), scaricando e installando un pacchetto APK (la pagina di download, su Google Drive, è raggiungibile tramite questo link). Noi l’abbiamo provata su Pixel 7 Pro e funziona regolarmente.

Come anticipato poco sopra, in un prossimo futuro, magari già col Pixel Feature Drop di dicembre che porterà nuove funzionalità e Android 14 QPR1 su tutti i Pixel ancora supportati (ovvero da Pixel 5a in avanti), l’app dovrebbe arrivare su altri “vecchi” Pixel, almeno sui Pixel 6 e sui Pixel 7.

