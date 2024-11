At a Glance è uno dei widget più comodi che Google mette a disposizione dei propri utenti in possesso di uno smartphone Pixel, capace di offrire a colpo d’occhio (che poi è la traduzione letterale del nome) una sorta di riepilogo su moltissime informazioni di uso comune.

L’ultima versione di Android System Intelligence, responsabile (tra le altre cose) delle funzionalità smart di questo widget di riepilogo, nasconde riferimenti a una nuova tipologia di informazioni che verrà implementata in futuro.

I risultati sportivi potrebbero sbarcare sul widget Riepilogo (At a glance)

Oltre ad avere implementato miglioramenti alla funzionalità Now Playing, l’ultima versione dell’app di sistema Android System Intelligence, il “cervello” che sta dietro a molte funzionalità smart dei dispositivi Pixel, nasconde alcune stringhe di codice che fanno riferimento a una nuova categoria di informazioni che verranno mostrate dal widget Riepilogo (At a glance) dei dispositivi Pixel (presente sulla schermata iniziale e sulla schermata di bloggo).

Nello specifico, Google sta lavorando per implementare all’interno del widget la possibilità di mostrare aggiornamenti e risultati sportivi, informazioni già disponibili all’interno di app Google (che li invia anche come notifiche, se impostato dall’utente). Ecco le stringhe di codice coinvolte:

<string name=”echo_smartspace_pref_sports_key”>punteggio_sportivo_gemini_space</string> <string name=”echo_smartspace_sports_toggle_subtitle”>Mostra gli aggiornamenti sportivi da %1$s. Questi potrebbero influire sulla durata della batteria.</string> <string name=”echo_smartspace_sports_toggle_title”>Sport</string> <string name=”echo_smartspace_sports_toggle_subtitle_provider_name”>Google</string>

Avrete notato che la prima stringa contiene riferimenti a Gemini: infatti, in passato, il widget Riepilogo era considerato come funzionalità di Google Assistant; nulla di strano che, nella passaggio di consegne tra vecchia e nuova generazione dell’assistente digitale, anche questa funzionalità possa ottenere il marchio Gemini.

Come aggiornare l’app di sistema Android System Intelligence

La novità del widget Riepilogo appena discussa è nascosta (non risulta disponibile) nel codice sorgente della versione V13 dell’app Android System Intelligence, già in distribuzione graduale per tutti i Pixel 9 e prossimamente distribuita da Google anche per tutti gli altri Pixel supportati (da Pixel 6 in avanti).

Per aggiornare l’app di sistema Android System Intelligence, è sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite un tap sul badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la disponibilità di un aggiornamento.