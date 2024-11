Chi acquista un dispositivo targato Google spesso non lo fa soltanto per il suo design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è in grado di garantire e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con costanza e funzionalità esclusive.

Ciò non riguarda soltanto gli smartphone ma anche gli smartwatch e un esempio è quello che arriva da Google Pixel Watch 3 e dal quadrante chiamato Pixel Watch Concentric.

Nuova apparizione per la versione aggiornata del quadrante di Google Pixel Watch 3

Lo scorso mese il team di Google ha mostrato una watch face Concentric inedita con supporto per un anello con complicazioni in un video di design di Google Pixel Watch 3 (ve ne abbiamo parlato qui), funzionalità al momento non disponibile con i layout Dial I e Dial II.

Nelle ultime ore il colosso di Mountain View ci ha fornito un ulteriore assaggio di questo quadrante aggiornato, questa volta in modalità always-on display e sembra essere quello già esistente ma con il supporto per quattro complicazioni.

Ecco il confronto tra l’attuale watch face e quello aggiornato:

In seguito a questa nuova apparizione, è presumibile che la versione aggiornata di Pixel Watch Concentric Face sia reale e non soltanto un mockup e a questo punto non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View per quanto riguarda il suo rilascio.

Dato che ci avviciniamo al momento del nuovo Pixel Feature Drop, non sarebbe poi così strano se il team di sviluppatori di Google dovesse decidere di approfittare proprio di tale occasione.