Il browser Arc Search è da tempo disponibile su iPhone e sui sistemi macOS e Windows ed era solo una questione di tempo prima che l’app diventasse ufficiale anche sugli smartphone Android.

Lo strumento di The Browser Company è progettato per fornire all’utente risposte più rapide e senza tutta la confusione tipica del Web, attraverso caratteristiche come un design senza orpelli, opzioni per bloccare popup e annunci, oltre a varie funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale.

Una delle principali è quella che permette di riassumere i risultati di una ricerca di più siti Web in una sola pagina, tuttavia è interessante anche l’archiviazione automatica delle schede aperte da tempo, come pure il sistema di blocco degli annunci integrato e una modalità di lettura senza distrazioni.

Tra le novità segnaliamo i widget adattivi, i diversi stili grafici per le icone e soprattutto la ricerca vocale attivabile tramite una pressione prolungata sull’icona “+” in basso.

Arc Search è disponibile per tutti gli utenti Android

Al momento Arc Search per Android risulta leggermente indietro rispetto alla versione iOS, ma probabilmente l’app raggiungerà la parità di funzionalità con i prossimi aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda la funzionalità Call Arc che offre un’esperienza simile a quella di Gemini Live.

La sfida si presenta ardua per Arch Search che approda in un panorama dominato da Google Chrome e con alternative già disponibili da molto più tempo come ad esempio Opera e Microsoft Edge, per non parlare degli ultimi strumenti AI come SearchGPT.

Arc Search – Find it, Faster è disponibile per Android gratuitamente. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google, ma per l’installazione è necessario che il dispositivo esegua Android 12 o versioni successive.