La serie REDMAGIC 10 Pro è ufficiale in Cina, ed è composta da due smartphone Android da gaming e da uno pensato soprattutto per i collezionisti: si tratta di REDMAGIC 10 Pro, REDMAGIC 10 Pro+ e REDMAGIC X GOLDEN SAGA. Andiamo a scoprire quali sono le differenze tra i modelli, le caratteristiche e tutto quello che c’è da sapere, compresi i prezzi di vendita nel Paese.

REDMAGIC 10 Pro Series ufficiale con Snapdragon 8 Elite e fino a 7050 mAh

REDMAGIC annuncia la nuova gamma di smartphone Android da gaming: si tratta della serie REDMAGIC 10 Pro, dotata del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, di un rivoluzionario display BOE personalizzato da 6,85 pollici (con rapporto schermo-corpo del 95,3%), di una batteria ad alta densità da 7050 o 6500 mAh (con ricarica rapida cablata da 120 o 80 W) e di un sistema di raffreddamento ICE X aggiornato. Tutto è stato studiato puntando a offrire un’esperienza di gioco (e non solo) senza pari.

Il brand di Nubia ha deciso di affiancare allo Snapdragon 8 Elite fino a 24 GB di RAM LPDDR5X (più rapide del 13% e più efficienti del 30% rispetto alla precedente generazione), fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.1 e il chip proprietario RedCore AI, che migliora l’esperienza gaming gestendo in modo intelligente potenza e temperatura. Combinando tutto questo al sistema di dissipazione ICE X Cooling System con metallo liquido e a una ventola interna che può arrivare fino a 23.000 RPM, gli smartphone sono stati in grado di toccare 3.291.328 punti su AnTuTu.

REDMAGIC 10 Pro e 10 Pro+ condividono praticamente l’intera scheda tecnica, e differiscono principalmente sotto due punti di vista: il primo riguarda le memorie (12 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage sul primo e 16 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di storage sul secondo), il secondo la batteria (da 6500 mAh con ricarica da 80 W sul primo e da 7050 mAh con ricarica da 120 W sul secondo). Per passare da 0 al 50% ci vogliono solo 11 minuti attraverso la ricarica da 120 W, mentre con quella da 80 W del modello Pro ci vogliono poco più di 30 minuti per tornare al 100%.

Entrambi dispongono di un display OLED BOE Q9+ da 6,85 pollici a risoluzione 2688×1216, con refresh rate fino a 144 Hz, fino a 960 Hz di touch sampling rate, 100% DCI-P3, luminosità fino a 2000 nit, DC Dimming e PWM Dimming fino a 2595 Hz. Il rapporto schermo-corpo è elevatissimo (95,3%), con bordi da 0,7 mm (1,25 mm sugli angoli). Il produttore ha deciso di curare anche il comparto audio, proponendo un doppio speaker con DTS:X ULTRA.

Meno “spinto” il comparto fotografico, identico su entrambi i modelli della serie: oltre alla fotocamera anteriore da 16 MP integrata sotto al display, troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e macro da 2 MP. Pare piuttosto evidente che non è questo il punto su cui si è concentrato il produttore.

Specifiche tecniche di REDMAGIC 10 Pro display OLED BOE Q9+ da 6,85 pollici a risoluzione 2688×1216, con refresh rate fino a 144 Hz, fino a 960 Hz di touch sampling rate

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm con GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale OmniVision OV50E40 da 50 MP (f/1.88, OIS), ultra-grandangolare OmniVision OV50D da 50 MP (f/2.2, 120° FoV) e macro OmniVision OV02F10 da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP integrata sotto il display, con sensore OmniVision OV16A1Q

connettività dual SIM 5G, VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

lettore d’impronte digitali integrato nel display

dual speaker con DTS:X Ultra, triplo microfono

batteria da 6500 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W

con ricarica rapida cablata da sistema operativo: Android 15 con REDMAGIC AI OS 10.0

dimensioni e peso: 163,42 x 76,14 x 8,9 mm, 229 g

Specifiche tecniche di REDMAGIC 10 Pro+ display OLED BOE Q9+ da 6,85 pollici a risoluzione 2688×1216, con refresh rate fino a 144 Hz, fino a 960 Hz di touch sampling rate

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm con GPU Adreno 830

16 o 24 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.1

LPDDR5X e di memoria interna UFS 4.1 tripla fotocamera posteriore con sensore principale OmniVision OV50E40 da 50 MP (f/1.88, OIS), ultra-grandangolare OmniVision OV50D da 50 MP (f/2.2, 120° FoV) e macro OmniVision OV02F10 da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP integrata sotto il display, con sensore OmniVision OV16A1Q

connettività dual SIM 5G, VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

lettore d’impronte digitali integrato nel display

dual speaker con DTS:X Ultra, triplo microfono

batteria da 7050 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W

con ricarica rapida cablata da sistema operativo: Android 15 con REDMAGIC AI OS 10.0

dimensioni e peso: 163,42 x 76,14 x 8,9 mm, 229 g

La serie viene proposta con Android 15 e REDMAGIC 10.0 OS, con una nuova skin “Mora” che offre un’interfaccia utente aggiornata, intuitiva e visivamente accattivante, che garantisce agli utenti di poter navigare facilmente sul proprio dispositivo; si integra con Google Gemini, con l’obiettivo di rendere le attività quotidiane più semplici ed efficienti. Gli utenti possono sfruttare funzionalità come la ricerca e la modifica di foto in Google Foto, la conversione di immagini in testo, la traduzione in tempo reale e non solo.

La versione da collezione REDMAGIC X GOLDEN SAGA riprende le specifiche dei fratelli e aggiunge un sistema di dissipazione ancora più efficiente grazie all’uso di oro e argento tra vapor chamber e condotti. Il produttore utilizza anche fibra di carbonio per ridurre il peso, una scocca posteriore in zaffiro e dettagli dorati (come il tasto di accensione). Improbabile che questa variante (molto più costosa) esca dal Paese.

REDMAGIC 10 Pro e 10 Pro+ vengono proposti in quattro colorazioni, denominate Dark Knight, White Knight, Transparent Silver Deuterium e Transparent Dark Knight, e in varie configurazioni (che costituiscono di fatto una delle poche differenze tra i due modelli, come sottolineato nelle schede tecniche).

Prezzi e uscita della serie REDMAGIC 10 Pro

La serie REDMAGIC 10 Pro è disponibile all’acquisto in Cina al prezzo consigliato di partenza di 4999 yuan (circa 652 euro al cambio attuale). Più precisamente, gli smartphone vengono proposti nelle seguenti configurazioni e prezzi:

REDMAGIC 10 Pro: Dark/White Knight 12-256 GB a 4999 yuan (circa 652 euro al cambio attuale) Transparent Silver Deuterium/Dark Knight 12-256 GB a 5299 yuan (circa 691 euro) Dark/White Knight 12-512 GB a 5499 yuan (circa 717 euro) Transparent Silver Deuterium/Dark Knight 12-512 GB a 5799 yuan (circa 756 euro)

REDMAGIC 10 Pro+: Dark/White Knight 16-512 GB a 5999 yuan (circa 782 euro) Transparent Silver Deuterium/Dark Knight 16-512 GB a 6299 yuan (circa 821 euro) Dark Knight 24 GB – 1 TB a 7499 yuan (circa 978 euro)

REDMAGIC X GOLDEN SAGA, 24 GB – 1 TB a 9699 yuan (circa 1265 euro)

A livello globale potrebbero non arrivare tutti i modelli qui sopra: il lancio della versione internazionale è fissato per il 3 dicembre 2024 alle 14:00, quindi dovremo aspettare ancora qualche settimana per tutti i dettagli. Nell’attesa, sul sito ufficiale italiano è possibile iscriversi con il proprio indirizzo e-mail per partecipare al concorso e provare a vincere un REDMAGIC 10 Pro e altri premi.