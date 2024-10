Siete alla ricerca del miglior tablet da gaming in circolazione? Allora siete capitati nel posto giusto. In questa recensione, esamineremo nel dettaglio uno dei prodotti più interessanti per gli appassionati del genere: il REDMAGIC Nova. Questo dispositivo si propone al mercato come il tablet con le specifiche tecniche più avanzate mai viste finora, vantando un rapporto qualità-prezzo da far invidia.

Efficace sia nell’ambito della produttività che della multimedialità, il REDMAGIC Nova assicura sempre una reattività impeccabile e per questo risulta un dispositivo versatile, il tutto con il consueto ottimo rapporto qualità-prezzo dell’azienda.

Materiali, Design e Costruzione

REDMAGIC Nova Gaming Tablet si distingue innanzitutto per la sua costruzione in alluminio di alta qualità, che non solo garantisce una struttura solida e durevole, ma conferisce anche un look moderno e accattivante.

Il tablet presenta due peculiarità stilistiche sul retro:

L’uso di due materiali: metallo e vetro. Sul vetro è rappresentata parte della possibile circuiteria e l’indicazione del processore, uno Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. La scritta REDMAGIC, che, come da tradizione della casa, è retroilluminata con LED RGB che si attivano in determinate situazioni gestibili via software.

Sulla parte destra, integrata nel modulo fotografico, è presente una ventola anch’essa RGB che aiuta a raffreddare il tablet per mantenere elevate le prestazioni. Si attiva in determinate condizioni d’uso del tablet e, ovviamente, quando le temperature salgono. La finitura metallica è resistente a graffi e impronte, sporcandosi pochissimo grazie a un trattamento anodizzato.

In termini ergonomici, il tablet ha uno spessore di soli 6,49 mm e un peso di 530 grammi, risultando decisamente maneggevole e piacevole da utilizzare.

Display e Multimedialità

Una delle scelte più oculate di questo REDMAGIC Nova Gaming Tablet è la dimensione del display, e di conseguenza le dimensioni fisiche del prodotto stesso: né troppo grande né troppo piccolo. Lo schermo ha una diagonale da 10,9 pollici con risoluzione 2.8K (2800×1800 pixel) e un aspect ratio 16:10, ottimizzato per il gaming. L’unico “limite” è la tecnologia del display: si tratta di un LCD IPS con un picco di luminosità di 550 nits, sufficiente ma non eccezionale. Un pannello OLED avrebbe indubbiamente garantito ancor più immersività, ma probabilmente anche un prezzo meno accattivante.

È comunque un display promosso, con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, supportando al massimo anche i titoli più esigenti. La vera specifica innovativa risiede nel touch sampling rate di 840Hz, che offre una risposta immediata e precisa, fondamentale per i gamer che necessitano di velocità e reattività nei giochi competitivi.

Per quanto riguarda l’audio, REDMAGIC non delude: quattro speaker dotati di tecnologia DTS-X Ultra creano un’esperienza sonora immersiva, a patto di regolare adeguatamente l’equalizzazione. Di default, anche con l’impostazione automatica, il suono tende a privilegiare eccessivamente medi e alti sacrificando i bassi. Con un’opportuna regolazione, il risultato diventa più equilibrato e piacevole. È presente anche un buon feedback di vibrazione che si fa sentire sia in alcuni giochi, migliorando l’esperienza di coinvolgimento, sia nell’uso del sistema.

Prestazioni, Hardware e Gaming

Il punto di forza di REDMAGIC Nova Gaming Tablet risiede nella sua componentistica hardware. È alimentato dal miglior processore di Qualcomm attualmente disponibile, lo Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, che garantisce prestazioni eccellenti nei giochi più esigenti e in tutte le varie operazioni. La GPU Adreno aggiornata offre un rendering grafico ultrafluido e supporto per giochi a 120 FPS.

La memoria è disponibile in due configurazioni: 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X con 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Il tutto è accuratamente raffreddato dal sistema ICE 11.0, rappresentato dalla combinazione di una camera di vapore e una ventola attiva che raggiunge i 20.000 RPM (giri al minuto) per mantenere le temperature basse anche durante lunghe sessioni di gaming.

È un tablet che in termini di performance non si piega davanti a nulla: è reattivo e stabile persino aprendo in multi-window due giochi contemporaneamente come Genshin Impact e Call of Duty, o nel passaggio rapido tra un gioco e l’altro. Ancora meno problemi si riscontrano nella navigazione web o nell’uso di applicazioni meno impegnative, rendendolo un prodotto ideale per chi non vuole compromessi in questo senso.

Lo abbiamo testato su molti titoli, tra cui Warzone, eFootball, Odyssey, ma anche giochi meno impegnativi come Squad Busters o Brawl Stars, senza riscontrare problemi. Se poi si associa un gamepad Bluetooth, l’esperienza di gioco diventa ancora più completa.

Sul fianco sinistro è presente il pulsante di accensione e spegnimento che integra al suo interno un sensore di impronte digitali, comodo sia per lo sblocco che per accessi rapidi come app bancarie e simili. Il tablet è dotato anche di NFC e di una porta USB con uscita video per collegare un monitor esterno. Sulla parte inferiore invece sono presenti dei pin per collegare eventuali accessori.

Fotocamere e Batteria

Completano la parte hardware le fotocamere: quella posteriore da 50 MP può registrare fino al 4K a 60 fps, mentre quella frontale è da 20 MP con risoluzione video fino al 1080p. Niente di eccezionale in termini qualitativi, ma comunque sulla sufficienza e utili in determinati contesti come videochiamate o scansione di documenti.

La batteria è da 10.100 mAh con supporto per ricarica rapida a 80W. L’autonomia è logicamente molto variabile a seconda del tipo di utilizzo: con un uso orientato alla produttività si arriva anche a oltre 7-8 ore di autonomia, mentre in uso gaming si attestano tra le 5 e le 6 ore di utilizzo attivo.

Funzionalità Software e Peculiarità

REDMAGIC Nova Gaming Tablet è equipaggiato con REDMAGIC OS 9.5, basato su Android 14. L’interfaccia è in linea con gli altri prodotti NUBIA e REDMAGIC, con uno stile aggressivo che ben si presta per un tablet con questo orientamento.

Tra le funzionalità offerte troviamo:

Game Space : permette di personalizzare le impostazioni di ogni gioco, migliorando le prestazioni, riducendo le notifiche e ottimizzando l’audio.

: permette di personalizzare le impostazioni di ogni gioco, migliorando le prestazioni, riducendo le notifiche e ottimizzando l’audio. Game Boost : spinge al massimo le prestazioni del processore durante le fasi critiche di gioco.

: spinge al massimo le prestazioni del processore durante le fasi critiche di gioco. AI Frame Stabilizer : garantisce stabilità nei frame rate anche nei titoli più esigenti.

: garantisce stabilità nei frame rate anche nei titoli più esigenti. Registrazione gameplay : in alta risoluzione e con overlay di statistiche.

: in alta risoluzione e con overlay di statistiche. Modalità Streamer: perfetta per chi vuole trasmettere in diretta le proprie partite.

Altre peculiarità includono il multi-tasking a schermo diviso e la possibilità di usare il tablet come secondo monitor per PC, arricchendo ulteriormente l’esperienza di utilizzo.

L’unico punto che resta aperto è la questione aggiornamenti in quanto non sappiamo quanto durerà il supporto software. Aggiorneremo questo articolo quando avremo novità.

Conclusioni

REDMAGIC Nova Gaming Tablet è disponibile in Italia in pre-ordine dal 7 ottobre 2024, con partenza delle vendite il 16 ottobre 2024, ad un prezzo di 499 euro sul sito ufficiale REDMAGIC. Il rapporto qualità-prezzo è decisamente buono, soprattutto considerando che le caratteristiche hardware di cui è dotato. Nel momento in cui scriviamo questa recensione non esistono Tablet con Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, ancor meno su questa fascia di prezzo.

In conclusione si afferma senza dubbio come uno dei migliori tablet in circolazione e il miglior Tablet da gaming del 2024, combinando un hardware di prim’ordine, un display ultra-reattivo e funzionalità software specificamente pensate per i gamer. La potenza dello Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version e il sistema di raffreddamento assicurano sessioni di gioco intense e prolungate senza problemi di prestazioni. Il supporto per il multitasking e le funzionalità di streaming completano l’offerta, rendendolo non solo un dispositivo di gioco, ma anche un versatile strumento per la produttività.

Pro: Prestazioni e memorie da top di gamma;



Ricarica veloce, a 80 W;



Rapporto qualità prezzo elevato. Contro: Display LCD e non OLED;



Supporto software limitato.