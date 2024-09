In attesa che venga formalizzata la disponibilità in Italia (e non solo) del Google TV Streamer, presentato lo scorso 6 agosto sul mercato statunitense, Google ha annunciato un nuovo e importante aggiornamento per il proprio software destinato ai dispositivi TV.

A partire da oggi, infatti, i dispositivi Google TV riceveranno nuove funzionalità che si concentrano principalmente su tre fronti: implementazione dei controlli per i dispositivi della smart home, miglioramento della modalità ambient e miglioramento alla fruibilità dei contenuti. Scopriamo tutti i dettagli su queste novità, prese in prestito proprio dal dispositivo che debutterà in Italia nella giornata di domani.

C’è un aggiornamento per Google TV: ecco le novità

Come di consueto, Google si è affidata a un post sul blog ufficiale The Keyword per annunciare le novità legate a un proprio prodotto: in questo caso si parla di Google TV, il software che si pone come hub principale nei dispositivi TV più recenti che eseguono il sistema operativo Android TV.

Il colosso di Mountain View ha annunciato alcune importanti novità, prese in prestito dal dispositivo in arrivo che rappresenta l’erede delle vecchie Chromecast, che sbarcheranno sui dispositivi su tutti i dispositivi supportati a partire da oggi.

I controlli per i dispositivi della smart home arrivano su Google TV

Google TV implementa il nuovo pannello Home per consentire agli utenti di controllare, tramite telecomando o con la voce (grazie a Google Assistant), tutti i dispositivi della smart home compatibili (come luci, termostati e telecamere) direttamente dalla TV. Presenti anche le “notifiche del campanello” che consentono, senza interrompere il contenuto in riproduzione, di vedere chi c’è alla porta d’ingresso.

Migliora la modalità Ambient con l’ausilio dell’IA

Ci sono novità anche per la modalità Ambient, quella che compare quando la TV è accesa ma con schermo inattivo. Lo screensaver è stato potenziato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale generativa per creare sfondi personalizzati su indicazione dell’utente. In alternativa, è possibile impostare lo screensaver per mostrare i ricordi di Google Foto.

Scheda sport, riepilogo con Gemini e non solo: Google migliora la fruibilità dei contenuti

L’ultimo fronte su cui Google TV riceve novità è quello relativo alla fruibilità dei contenuti direttamente dalla schermata iniziale (le novità, che illustreremo di seguito, sono mostrate nella galleria d’immagini sottostante):

La scheda Per te guadagna una nuova pagina dedicata agli sport che raccoglie tutti i contenuti sportivi in un’unico posto (partite in diretta, partite che inizieranno a breve, highlights e altri contenuti provenienti da YouTube e altre piattaforme collegate).

Per aiutare gli utenti a scegliere cosa guardare, sono state implementati i riepiloghi e le panoramiche (riassunti completi, recensioni del pubblico e molto altro) generati dall’IA con l’ausilio di Gemini.

La terza e ultima novità sul fronte della fruibilità riguarda Google TV Freeplay, la selezione di canali integrati con contenuti fruibili gratuitamente senza bisogno di download o abbonamento; la selezione di canali (oltre 150) è stata arricchita con un’aggiornata guida ai canali che consentono agli utenti di navigare per genere e argomento e non più “alla cieca” alla ricerca di un canale da guardare.

Google TV e Android TV sempre più diffusi: +80% dal 2023

Google chiude il post sul blog The Keyword mostrando orgogliosamente i numeri che parlano di 270 milioni di dispositivi Google TV e Android TV attivi ogni mese. Lo scorso anno, il numero di dispositivi attivi mensilmente era pari a 120 milioni: facendo due conti, quindi, negli ultimi dodici mesi questo numero è cresciuto dell’80%.

Si tratta di una crescita repentina (molto più rapida rispetto agli ultimi anni) che non vuole arrestarsi, dal momento che Google TV sarà presto disponibile in altri paesi come Thailandia, Indonesia, Vietnam e le Filippine, anche considerando che i partner importanti per macinare numeri, come TCL e Hisense, non mancano di certo al colosso di Mountain View.