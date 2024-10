Home Panel, lo strumento di Google che consente di accedere a un’interfaccia intuitiva per il controllo dei dispositivi smart, è arrivato prima su Google TV Streamer poi su Chromecast con Google TV e ora Big ha previsto di estenderlo anche su altri televisori. In questo modo il colosso di Mountain View vuole semplificare l’interazione con i dispositivi della propria casa intelligente.

La diffusione di Home Panel su più TV e dispositivi

Con Home Panel si ha la possibilità di controllare diversi dispositivi smart tra cui lampadine, termostati, serrature, telecamere, prese di corrente, robot aspirapolvere, TV e speaker. Allo stesso tempo questa funzione permette di richiamare i controlli dei dispositivi inseriti nella scheda Preferiti dell’app Google Home e dalle altre app supportate. Inoltre consente di ricevere live le immagini delle telecamere Nest e le notifiche per il campanello Nest Doorbell. È una funzionalità molto limitata, non paragonabile all’app Google Home, ma comunque per alcuni elementi può rivelarsi molto utile.

La funzionalità è stata introdotta a inizio di questo mese sui dispositivi su Chromecast per poi essere estesa anche a TV Hisense, TCL e di altri marchi con Google TV. Alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto Home Panel anche su Xiaomi TV Box di seconda generazione. Ogni dispositivo ha ricevuto la stessa identica funzionalità; solo Google TV Streamer non prevede la possibilità di personalizzare un pulsante del telecomando per assegnargli una funzione specifica.

Il rilascio su queste TV è in linea con quanto annunciato da Google che prevede di offrire Home Panel su più dispositivi Google TV. In questo modo Big G vuole migliorare ulteriormente la gestione della casa intelligente consentendo agli utenti di avere un’interfaccia personalizzata con le scorciatoie dei dispositivi e delle funzioni della propria smart home più utilizzate. Un piccolo tassello per ottimizzare l’esperienza d’uso del controllo dei dispositivi intelligenti in tutti i possibili scenari di utilizzo.