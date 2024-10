Come preannunciato un paio di settimane fa, oggi Nothing ha presentato ufficialmente il suo smartphone Android creato con l’aiuto della community: si chiama Nothing Phone (2a) Plus Community Edition ed è una variante nata con la collaborazione dei vincitori delle quattro fasi dell’iniziativa proposta lo scorso marzo. Andiamo a scoprire le sue peculiarità e quali sono le differenze rispetto al normale Nothing Phone (2a) Plus.

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition è ufficiale e ispirato alle lucciole

Sei mesi, oltre 900 candidature provenienti da 47 Paesi di tutto il mondo e quattro vincitori: Nothing Phone (2a) Plus Community Edition è un prodotto unico nel suo genere ed è nato grazie alla collaborazione della community Nothing. Il risultato dell’iniziativa è uno smartphone Android “fosforescente” e interamente plasmato dall’immaginazione degli utenti, dall’hardware agli sfondi, dal packaging al marketing.

Il Community Edition Project è il primo grande progetto pilota di Nothing per la co-creazione di hardware, software e contenuti con la propria community, e “rappresenta un passo fondamentale per plasmare insieme il futuro dell’azienda“. Da queste parole si può dedurre che in futuro potremmo vedere qualcosa di simile anche per altri modelli del produttore. Vi ricordiamo che un paio di anni fa Nothing ha anche introdotto il ruolo di Community Board Observer, un individuo eletto che rappresenta la community alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’azienda.

I vincitori delle quattro fasi sono Astrid Vanhuyse & Kenta Akasaki, Andrés Mateos, Ian Henry Simmonds e Sonya Palma: tutti hanno poi collaborato a stretto contatto con il team di design, i team creativi e quelli del brand e del marketing di Nothing a Londra per perfezionare ulteriormente le idee.

Il risultato è appunto Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, in quella che viene definita come un’interpretazione fosforescente. Questo per un buon motivo, visto che il nuovo dispositivo può contare su una varietà di materiali e colori che hanno dato vita al concetto di “Phosphorescence” (Fase 1) di Astrid Vanhuyse & Kenta Akasaki: pur preservando l’identità principale dello smartphone, i due vincitori in questione hanno collaborato con Adam Bates e Lucy Birley, rispettivamente Design Director di Nothing e Designer di CMF by Nothing, e hanno utilizzato finiture in materiale fosforescente di colore verde in modo da far emettere ad alcuni elementi una luce tenue in ambienti bui. Per questa illuminazione non è richiesta alcuna fonte di alimentazione, e l’effetto può durare ore prima di spegnersi gradualmente (fino a ricaricarsi alla luce del giorno successivo).

La Fase 2 riguardava la progettazione degli sfondi, o wallpaper se preferite. Partendo dal design dell’hardware, Adrés Mateos ha utilizzato un mix di strumenti AI e design digitale per creare la Connected Collection: insieme al Software Design Director di Nothing Mladen M Hoyss e al Software Designer Ken Giang, ha deciso di ampliare l’iniziale incarico di quattro sfondi per arrivare a sei.

Ian Henry Simmonds ha deciso di reinterpretare il design del packaging (Fase 3) del brand con il concetto di less is more: la confezione di vendita vede una macro semplice ma al contempo audace, con elementi riflettenti che si illuminano negli ambienti bui per adeguarsi al design dell’hardware.

La Fase 4, relativa alla campagna di marketing, ha visto Sonya Palma riunire tutti gli elementi appena discussi con la campagna “Trova la tua luce. Cattura la tua luce“, che rievoca il primo lancio di casa Nothing (con al centro il “puro istinto”). Entrambe alludono all’idea che tutti abbiano un potere interiore che meriti di essere esplorato.

Come anticipato, la scheda tecnica di questo Nothing Phone (2a) Plus Community Edition non subisce cambiamenti rispetto a quella del normale modello lanciato quest’estate. Vengono proposti uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, il SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, la medesima doppia fotocamera posteriore e la “solita” batteria da 5000 mAh.

Specifiche tecniche di Nothing Phone (2a) Plus: display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione 2412 x 1084 con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5000 mAh

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Prezzo e uscita di Nothing Phone (2a) Plus Community Edition

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition sarà proposto in tutti i mercati, Italia compresa, ma in sole 1000 unità. Sarà disponibile all’acquisto dal 12 novembre 2024 attraverso il sito ufficiale del produttore al prezzo consigliato di 449 euro (lo stesso della versione “normale”). Chi risiede a Londra può portarsene a casa uno anche presso il Nothing Store Soho: nel negozio sarà disponibile qualche giorno più tardi, precisamente dalle 12:00 del 16 novembre 2024.

Proverete ad accaparrarvene uno?