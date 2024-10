Giornata importante per Xiaomi che ha presentato, per il momento sul mercato di casa, tantissime novità come gli smartphone della serie Xiaomi 15, il sistema operativo HyperOS 2.0 e i nuovi tablet Android di fascia alta Xiaomi Pad 7 e Xiaomi Pad 7 Pro.

I due tablet non differiscono tra loro nelle dimensioni o nel design design (incluse le colorazioni), assolutamente identici, ma si differenziano per le piattaforme (targate Qualcomm), i comparti fotografici e poco altro. Scopriamo tutti i dettagli.

Xiaomi rinnova anche la gamma di tablet

A distanza di un anno e mezzo dal lancio cinese degli Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi ha rinnovato la propria gamma di tablet Android di fascia alta presentando i due esponenti della gamma Xiaomi Pad 7.

Rispetto ai modelli della precedente generazione non cambia il design generale (caratterizzato da una scocca unibody in metallo) ma cambia il fattore di forma: dai 16:10 del display presente sui predecessori, passiamo ai 3:2 (fattore di forma più squadrato) del display presente sui nuovi arrivati. Il pannello è un IPS LCD da 11,2 pollici con risoluzione 3,2K (3200 x 2136 pixel), refresh rate adattivo (per step) da 30 a 144 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco pari a 800 nit e certificazione TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu a livello hardware.

Al posteriore, all’interno di un’isola quadrata posta in alto a sinistra (guardando il tablet in verticale), troviamo il comparto fotografico principale costruito in entrambi i casi da un singolo sensore “effettivo”: da 13 megapixel sul modello base e da 50 megapixel sul modello Pro (dove compare anche un sensore da 2 megapixel per la profondità di campo). Il comparto anteriore, invece, mette a disposizione una fotocamera da 8 megapixel (sensore OmniVision OV08D) sul modello base e da 32 megapixel (sensore OmniVision OV32D) sul modello Pro.

La differenza “più grande” tra i due modelli risiede nel cuore pulsante, targato Qualcomm in entrambi i casi: Xiaomi Pad 7 è spinto dallo Snapdragon 7+ Gen 3, mentre Xiaomi Pad 7 Pro è spinto dallo Snapdragon 8s Gen 3; le due piattaforme sono praticamente identiche sul fronte della CPU ma differiscono per altre specifiche. In entrambi i casi, troviamo 8 o 12 GB di memoria RAM (LPDDR5X) e 128 GB (UFS 3.1), 256 o 512 GB (UFS 4.0) di spazio di archiviazione.

Audio stereo (da quattro altoparlanti) con supporto al Dolby Atmos, comparto connettività con porta USB-C (con standard USB 3.2 Gen1) e supporto a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, completano il pacchatto assieme a una batteria da 8850 mAh che supporta la ricarica rapida a 45 W sul modello base e a 67 W sul modello Pro.

Gli Xiaomi Pad 7 debuttano con a bordo HyperOS 2.0 basato su Android 15: la più recente versione del “sistema operativo” targato Xiaomi, in una versione ottimizzata ad hoc per i tablet, ruota attorno all’intelligenza artificiale, a tutti i miglioramenti resi possibili da HyperCore e a tante nuove funzionalità pensate per migliorare la produttività (come una nuova modalità desktop) e l’interoperabilità tra i dispositivi del produttore cinese.

Con i due tablet (compatibili con la penna) arriva poi una nuova tastiera flottante con supporto per regolazione continua (da 0° a 124° di inclinazione) per soddisfare le esigenze di più scenari, offrendo facilità di apertura e chiusura (senza sforzi) e maggiore stabilità. La tastiera ha la retroilluminazione adattiva sui 64 tasti (resistenti allo sporco e facili da pulire) e offre un touchpad con supporto alla pressione (meccanica).

Xiaomi Pad 7: specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Xiaomi Pad 7.

Dimensioni: 251,22 x 173,42 x 6,18 mm

x x Peso: 490 grammi

Display: IPS LCD da 11,2 pollici (risoluzione 3K in 3:2) con refresh rate fino a 144 Hz

da (risoluzione 3K in 3:2) con refresh rate fino a SoC: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 732

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5X)

o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1), 256 o 512 GB (UFS 4.0)

(UFS 3.1), o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: singola , 50 MP con PDAF

, con PDAF Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , USB-C (USB 3.2 Gen 1)

, , (USB 3.2 Gen 1) Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 8850 mAh , ricarica rapida cablata a 45 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: HyperOS 2.0 basato su Android 15

Per conoscere tutte le specifiche tecniche dello Xiaomi Pad 7, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Xiaomi Pad 7 Pro: specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Xiaomi Pad 7 Pro.

Dimensioni: 251,22 x 173,42 x 6,18 mm

x x Peso: 490 grammi

Display: IPS LCD da 11,2 pollici (risoluzione 3K in 3:2) con refresh rate fino a 144 Hz

da (risoluzione 3K in 3:2) con refresh rate fino a SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 735

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5X)

o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1), 256 o 512 GB (UFS 4.0)

(UFS 3.1), o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: doppia , 50 MP (principale con PDAF) + 2 MP (profondità di campo)

, (principale con PDAF) + (profondità di campo) Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , USB-C (USB 3.2 Gen 1)

, , (USB 3.2 Gen 1) Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 8850 mAh , ricarica rapida cablata a 67 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: HyperOS 2.0 basato su Android 15

Per conoscere tutte le specifiche tecniche dello Xiaomi Pad 7 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi dei nuovi Xiaomi Pad 7

I nuovi Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro sono già disponibili all’acquisto in Cina nelle tre colorazioni Nero, Verde e Azzurro cielo, e in svariate configurazioni di memorie proposte ai seguenti prezzi di listino.

Xiaomi Pad 7 Configurazione 8+128 GB al prezzo di 1999 yuan (pari a circa 260 euro al cambio attuale) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2299 yuan (circa 299 euro) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2599 yuan (circa 338 euro)

Xiaomi Pad 7 Pro Configurazione 8+128 GB al prezzo di 2499 yuan (circa 325 euro) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2799 yuan (circa 364 euro) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 3099 yuan (circa 403 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 3499 yuan (circa 455 euro)



Entrambi i tablet sono poi disponibili in una versione chiamata Nano Matte Screen Edition (un rivestimento del display in nano-texture che riduce i riflessi del 99% e la riflettività del 65%), opzionale per tutte le configurazioni (esclusa quella “base” con 128 GB di spazio di archiviazione) aggiungendo 200 yuan (circa 13 euro in più) al prezzo di listino.

Non sappiamo se Xiaomi deciderà di importare i due tablet dalle nostre parti: guardando al passato, vista la disponibilità del solo Xiaomi Pad 6 in Italia, è lecito supporre che soltanto il modello base della gamma Xiaomi Pad 7 possa arrivare, fra qualche mese, nel Bel Paese.