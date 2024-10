Google Pixel Buds Pro 2 in super offerta su Amazon in queste ore: le cuffie true wireless sono state presentate ad agosto, sono state lanciate in Italia un mese fa (dopo una fase di preordini) e sono attualmente in sconto sul noto sito a un prezzo decisamente più intrigante rispetto al listino. Vediamo come approfittarne subito.

Google Pixel Buds Pro 2 in offerta su Amazon

Le Google Pixel Buds Pro 2 sono state presentate la scorsa estate in compagnia della serie Google Pixel 9 e sono senza dubbio tra le migliori cuffie true wireless del momento, come abbiamo potuto appurare anche nella nostra recensione. Vanno a migliorare diversi aspetti rispetto alla precedente generazione, e sono pensate per dare il meglio sugli smartphone della casa di Mountain View e sui dispositivi Android in generale.

Le cuffie offrono una cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 2.0 che si ricalibra fino a tre milioni di volte al secondo rispetto all’ambiente circostante e può cancellare una gamma più ampia di rumori, comprese frequenze ancora più alte. Dispongono di driver dinamici da 11 mm e del chip Tensor A1, che aumenta efficienza energetica e prestazioni rispetto al modello precedente. Non mancano certificazione IP54 per le cuffie e IPX4 per la custodia, così da offrire una maggiore tranquillità in qualsiasi tipo di utilizzo. Sono state progettate utilizzando 45 milioni di input ottenuti da scansioni delle orecchie, in modo da ottenere la forma ottimale e offrire il miglior comfort e la giusta vestibilità, e risultano più piccole del 27% e più leggere rispetto al modello precedente.

Tra le funzioni più interessanti possiamo citare Chiamata Nitida (che riduce il rumore intorno alla persona con cui si sta parlando e allo stesso tempo ne potenzia la voce), Rilevamento di Conversazioni (che sfrutta l’intelligenza artificiale per capire quando si inizia a parlare, mettendo di conseguenza in pausa), e audio spaziale con tracciamento della testa (compatibile con i principali dispositivi Pixel dalla serie 6 in avanti). Lato autonomia, Google promette fino a 8 o 12 ore di ascolto con cancellazione del rumore attivata o disattivata, o fino a rispettivamente 30 o 48 ore totali considerando le ricariche della custodia.

Le Google Pixel Buds Pro 2 sono state lanciate poche settimane fa al prezzo consigliato di 249 euro, ma in queste ore potete acquistarle su Amazon in super offerta nella colorazione Rosa peonia: bastano 199 euro per portarsele a casa, con consegna inclusa e in un giorno per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile. Se siete interessati non dovete fare altro che seguire il link qui in basso, mentre per indecisioni potete prima consultare la nostra recensione.