L’app Amazon Shopping prosegue con il suo rinnovamento: dopo le prime avvisaglie segnalate a settembre anche in Italia, in queste ore il colosso dell’e-commerce annuncia ufficialmente inedite funzionalità per la schermata iniziale dell’applicazione, che dovrebbero rendere l’esperienza di acquisto più semplice, intuitiva e rapida.

La nuova Amazon Shopping si rinnova nella homepage e non solo

Nel comunicato ufficiale, Amazon parla di miglioramenti per i consigli personalizzati e per la navigazione, giusto in tempo per un bel rinnovamento prima dell’avvio della stagione di shopping pre-natalizio e quindi del Black Friday. Negli Stati Uniti (o impostando il negozio statunitense) è già disponibile da qualche settimana l’IA di Rufus, con un nuovo assistente per lo shopping basato sull’intelligenza artificiale generativa: appare nella barra di navigazione inferiore e può rispondere alle richieste di aiuto dell’utente in vari modi, consigliando i prodotti più adatti o fornendo informazioni su prodotti specifici.

L’elenco di nuove funzionalità rese disponibili in queste settimane a bordo dell’app Amazon Shopping negli Stati Uniti accoglie la nuova homepage, condita da nuove funzioni e nuovi elementi di design sia su Android sia su iOS. La homepage rinnovata offre più consigli sui prodotti che potrebbero interessare, basandosi sugli interessi degli utenti: questo genere di personalizzazione aiuta a trovare più rapidamente ciò che si cerca e mostra altri prodotti pertinenti allineati agli interessi e ai precedenti comportamenti di acquisto. Per esempio, dopo l’acquisto di un nuovo piumone, l’app potrebbe consigliare nella home page lenzuola e cuscini coordinati.

La homepage mette ora in evidenza i prodotti di tendenza, le nuove uscite, i best-seller e le offerte basate sugli interessi e le preferenze uniche degli utenti, aiutando questi ultimi a restare al passo con i prodotti più acquistati nelle categorie preferite.

Con la nuova funzione “Window Display” con scorrimento orizzontale, la schermata iniziale può aiutare a scoprire più velocemente i prodotti che potrebbero interessare di più (anche tra le uscite di Prime Video e Amazon Music in base ai gusti) o riprendere da dove avevamo interrotto un precedente acquisto. Gli amanti dello sport potrebbero ad esempio trovare qui le scarpe da corsa del brand preferito, la nuova maglia della squadra del cuore o persino il promemoria per la prossima partita in programma.

La pagina offre una navigazione organizzata in raggruppamenti di prodotti correlati con ispirazione per argomento, interesse o ricerche precedenti che potrebbero ancora interessare. Il rinnovato design può aiutare a esplorare categorie pertinenti senza saltare da una pagina all’altra, creando un’esperienza migliore.

Non è finita qui, perché la nuova app Amazon Shopping semplifica l’acquisto di articoli già acquistati in precedenza attraverso l’hub Buy Again, disponibile sempre nella homepage. Questa sezione riunisce gli articoli comprati di frequente in un’unica posizione, rendendo più comodo completare un nuovo acquisto: basta un singolo tocco per aggiungere ai preferiti e scoprire articoli complementari. Purtroppo non sembrano smuoversi ancora le acque per la funzione forse più attesa da parte degli utenti amanti dello shopping notturno: il tema scuro.

Per il momento le novità dell’app Amazon Shopping sono in fase di test con alcuni clienti selezionati negli Stati Uniti, e si amplieranno nei prossimi mesi a tanti altri utenti (sempre a stelle e strisce): non sappiamo quando vedremo i cambiamenti (e se li vedremo in modo completo) anche in Italia, ma è comunque probabile che l’attesa sarà lunga. Nell’attesa potete assicurarvi di disporre della più recente versione dell’applicazione attraverso il badge qui in basso, che vi porterà al Google Play Store.