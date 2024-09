L’app di Amazon per Android si è recentemente rinnovata nell’interfaccia, con una nuova barra di ricerca e qualche cambiamento nei colori, e in queste ore sta allargando la disponibilità di Rufus. Scopriamo qualcosa in più sul nuovo assistente per lo shopping con intelligenza artificiale.

L’assistente IA Rufus si fa vedere meglio sull’app Amazon Shopping

Dopo averlo annunciato a febbraio, a partire dalla fine di agosto Amazon ha iniziato concretamente a proporre Rufus, un assistente per lo shopping basato sull’intelligenza artificiale generativa. In seguito all’aggiornamento dell’app Amazon Shopping di cui abbiamo parlato pochi giorni fa, la novità si sta facendo vedere in modo decisamente più ampio: anche noi utenti italiani possiamo iniziare a scoprirne il funzionamento, ma purtroppo per ora è necessario passare allo store statunitense Amazon.com e conversare in inglese.

Cosa può fare Rufus? Può rispondere alle richieste di aiuto dell’utente in vari modi, consigliando i prodotti più adatti o fornendo informazioni su prodotti specifici. Questo vale ad esempio per gli smartphone e i prodotti tech, ma anche per tutti gli altri prodotti dell’infinito (o quasi) catalogo di Amazon. L’assistente IA trova posto nella barra di navigazione inferiore, sul lato destro, e si affianca agli altri quattro pulsanti: premendo sulla nuova icona si apre una schermata in sovraimpressione nella quale è possibile chattare con Rufus.

L’assistente è in beta, può per ora rispondere solo in inglese, ed è in grado di fornire link ai prodotti, informazioni, comparazioni, indicazioni sugli ordini e tanto altro. Se ci troviamo all’interno della pagina di un prodotto specifico, può rispondere a domande inerenti, come potete vedere nell’esempio all’interno degli screenshot.

Se volete provare l’IA di Rufus nell’app di Amazon potete farlo passando allo store statunitense: dovete aprire l’app, selezionare la seconda icona della barra in basso (quella del profilo Amazon) e premere sulla bandiera in alto a destra, optando per “United States” all’interno dell’elenco. Per tornare al negozio italiano potete fare di nuovo la stessa cosa. La novità è in distribuzione lato server e non sembra richiedere una particolare versione dell’applicazione: se volete comunque verificare di disporre della più recente release di Amazon Shopping potete seguire il badge qui in basso.