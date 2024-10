Il servizio di Consegna in giornata di Amazon si allarga e diventa disponibile in altre cinque città italiane: dopo Roma e Milano, dove è arrivato nel 2018, il servizio riservato ai clienti Amazon fa il suo debutto a Torino, Firenze, Genova, Padova e Bologna.

La Consegna in giornata di Amazon si allarga a nuove città italiane

La Consegna in giornata venne lanciata da Amazon nel 2018 nelle città di Roma e Milano, aiutando i clienti Prime a mettere le mani sui prodotti di cui avevano (e hanno) bisogno ancora più velocemente. Il servizio consente infatti di piazzare l’ordine il mattino e di ricevere la merce tra le 19 e le 22 del giorno stesso, senza costi aggiuntivi per gli ordini sopra i 29 euro. Chi non è cliente Prime può comunque accedere al servizio pagando una tariffa.

Attualmente è disponibile in oltre 230 codici postali in Italia e su un milioni di prodotti, inclusi articoli di marchi Amazon e delle piccole e medie imprese italiane. “La consegna rapida e senza costi aggiuntivi è il fondamento su cui Amazon ha costruito Prime“, ha dichiarato l’azienda, “e il numero di prodotti che sono stati recapitati con Consegna in giornata fino ad ora nel 2024 in Italia è raddoppiato rispetto al 2023. Amazon è inoltre sulla buona strada per garantire ai clienti Prime le consegne più veloci di sempre a livello globale nel 2024, con un maggior numero di prodotti consegnati in giornata o in un giorno.”

Per raggiungere risultati sempre migliori e tempi di consegna rapidi, Amazon ha investito parecchio (più di 700 milioni di euro) in nuove automazioni per la sua rete di centri logistici a livello europeo, impegnandosi al contempo per raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040. Lo scorso anno, Amazon e i suoi partner hanno consegnato in Italia più di 10 milioni di pacchi utilizzando veicoli elettrici. In sei città, tra cui Milano, Roma e Bologna, il colosso dell’e-commerce gestisce hub di micromobilità che consentono di effettuare consegne più sostenibili nelle aree a traffico limitato attraverso cargo scooter elettrici, contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria e alla decongestione del traffico.

Una curiosità: la Consegna in giornata più veloce di Amazon in Italia ha riguardato proprio un cliente di Torino, che ha ricevuto il suo distributore automatico di cibo per gatti in appena 189 minuti. Amazon può consegnare in giornata anche prodotti tech: tra i prodotti più popolari troviamo anche Fire TV Stick Lite e un power bank Anker da 20.000 mAh.

La consegna in giornata, che come detto da ora è ufficialmente disponibile anche a Torino, Firenze, Genova, Padova e Bologna, può avvenire pure con opzioni di ritiro presso Amazon Locker e Counter, in modo da offrire ai clienti una maggiore flessibilità.