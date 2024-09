Amazon rinnova nuovamente la sua app per Android, dando una rinfrescata al look: l’aspetto generale delle varie schermate rimane lo stesso, così come le funzionalità, ma sono state fatte modifiche visive alla barra di ricerca (e alla parte superiore della schermata) e alla barra di navigazione inferiore.

L’app Amazon Shopping si rinnova

Amazon introduce un nuovo aspetto per la sua app ufficiale Amazon Shopping, andando a modificare alcuni componenti delle varie schermate, pur senza stravolgere. La novità che salta subito all’occhio è ovviamente la barra di ricerca superiore: lo sfondo azzurro è sparito, lasciando spazio al bianco, e la barra (persistente nelle varie schermate) risulta di fatto divisa in tre parti; oltre alla parte centrale dedicata semplicemente alla ricerca stessa, a sinistra troviamo una lente all’interno di un cerchio di colore nero, mentre a destra trova spazio il tasto per passare ad Amazon Lens, una funzione che consente di effettuare ricerche di prodotti partendo dalla fotocamera.

In basso la barra di navigazione offre colori diversi, con elementi sottolineati da un accento blu: troviamo ancora una volta il tasto home, quello per le varie funzioni legate al profilo (con ordini, impostazioni account e liste), il carrello e il tasto menu, che permette di accedere a tutte le altre sezioni (Prime, Iscriviti e Risparmia e le varie categorie di prodotti) e che al suo interno include alcune opzioni ridondanti.

Non sembrano esserci ulteriori cambiamenti: la navigazione all’interno dell’app Amazon è la solita, e le varie schermate non sembrano proporre novità particolari. Come spesso capita, il nuovo aspetto dell’applicazione non è legato a un aggiornamento specifico: la stessa release, la 28.17.0.100, appare su alcuni smartphone ancora con il vecchio look. Questo significa che i cambiamenti avvengono lato server, e che non resta che aspettarne l’attivazione. Probabilmente il colosso dell’e-commerce ha voluto dare una rinfrescata in vista della Festa delle Offerte Prime, attesa per ottobre.

Se volete comunque verificare di disporre della versione più recente dell’app Amazon Shopping per Android potete fare un salto sul Google Play Store seguendo il badge qui in basso. Avete già ricevuto il nuovo aspetto? Vi piace o preferite quello vecchio?