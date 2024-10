Con il rilascio della One UI 6.1.1 (o dell’aggiornamento equivalente per smartphone “tradizionali”), Samsung ha rimosso un’apprezzata funzione per creare GIF, situata in Selezione intelligente. In queste ore iniziano ad arrivare segnalazioni sul suo gradito ritorno attraverso un aggiornamento distribuito sul Galaxy Store.

Samsung riporta la funzione per creare GIF in Selezione intelligente

Con l’arrivo delle novità della One UI 6.1.1, che si sono concentrate sulle funzionalità di intelligenza artificiale (ma non solo), Samsung ha “perso” per strada l’apprezzata funzione di Selezione intelligente pensata per creare rapidamente GIF. Questo perché a quanto pare Samsung non ha fatto in tempo a implementarla per il rilascio dell’aggiornamento, visti i cambiamenti introdotti nella struttura di Selezione intelligente.

Il mese scorso, sulla community ufficiale del produttore era stato confermato il ritorno della funzione tra settembre e ottobre 2024, e in effetti le promesse sembrano essere state mantenute. In queste ore, come segnalato da Sammobile, gli utenti stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento di Samsung capture: all’interno del changelog, al primo posto troviamo proprio la funzione per creare GIF, oltre ad alcune ulteriori novità e miglioramenti. Dopo aver installato l’update, sarà possibile trovare l’opzione per creare GIF nel menu con tre puntini: trattandosi di un menu a comparsa contestuale, la funzione non viene comunque mostrata sempre.

Purtroppo l’aggiornamento non sembra essere particolarmente diffuso per il momento, ma potete tenere monitorata la situazione passando per il Galaxy Store. Per cercare nuovi aggiornamenti per app e servizi attraverso lo store digitale di Samsung potete tenere premuto sull’icona e selezionare “Aggiorna applicazioni“, oppure aprire l’app e selezionare “Menu > Aggiornamenti“. Avete già riottenuto la funzione per creare GIF? La utilizza(va)te spesso? Fatecelo sapere.