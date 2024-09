L’aggiornamento One UI 6.1.1 rilasciato da Samsung questo mese per diversi smartphone di fascia alta e altri modelli ha introdotto diverse nuove funzionalità, ma ha anche rimosso lo strumento GIF Creator che per molti utenti era divertente e utile. L’azienda ora ha annunciato che ripristinerà tale funzionalità.

Vari utenti si sono lamentati che con l’ aggiornamento One UI 6.1.1 l’opzione GIF Creator è stata rimossa da Smart Select sugli smartphone Samsung. Dopo aver ascoltato il feedback degli utenti, il moderatore del forum di Samsung ha rivelato che l’azienda sta pianificando di riportare in vita la funzionalità con un futuro aggiornamento della One UI.

Samsung ripristinerà GIF Creator con un aggiornamento della One UI 6.1.1

A quanto pare Samsung aveva cercato di rendere più facile l’accesso alla funzionalità, ma non è riuscita a implementarla in tempo per il rilascio dell’aggiornamento One UI 6.1.1, poiché l’azienda ha modificato la struttura della funzionalità Smart Select.

Secondo quanto riportato la funzionalità GIF Creator tornerebbe disponibile entro la fine di settembre o l’inizio di ottobre di quest’anno. Si spera che con l’occasione la funzionalità offrirà un modo più facilmente accessibile e utilizzabile rispetto a prima.