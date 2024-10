L’atteso lancio della serie Vivo X200 è finalmente arrivato, e segnerà un importante passo avanti per l’azienda cinese nel mondo degli smartphone di fascia alta. A partire dalle ore 19:00 di oggi, 14 ottobre, in Cina (circa le 13:00 orario italiano), Vivo presenterà ufficialmente i nuovi dispositivi della gamma premium, composta da tre modelli: Vivo X200, X200 Pro e il nuovo arrivato X200 Pro Mini. Questa non solo introduce il potente MediaTek Dimensity 9400, ma promette miglioramenti significativi in termini di prestazioni, intelligenza artificiale, fotografia e design.

Dimensity 9400: il primo chip a 3nm nel mondo Android

Uno degli aggiornamenti più importanti è l’introduzione del nuovo chip Dimensity 9400 di MediaTek, che debutta con la serie Vivo X200. Questo, realizzato con il processo a 3nm di TSMC, è il primo di questo tipo nel panorama Android e offre un significativo aumento di potenza rispetto alle generazioni precedenti. Sulla carta, il core principale Arm Cortex-X925 promette prestazioni superiori del 36% rispetto al Cortex-X4, mentre le capacità di intelligenza artificiale vengono potenziate del 41%, rendendo il Vivo X200 una scelta ideale per chi cerca velocità ed efficienza in operazioni complesse come il gaming, il multitasking e l’elaborazione fotografica.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Dimensity 9400 è la sua eccellente gestione della GPU Mali-G925 Immortalis MC12, la più potente mai sviluppata da Arm, che ha dimostrato di essere all’avanguardia in termini di prestazioni grafiche. Nei benchmark, la GPU ha superato lo Snapdragon 8 Gen 3 del 41%, promettendo la serie Vivo X200 come una delle migliori scelte per chi cerca un’esperienza visiva fluida e dettagliata durante il gaming.

Ad aggiungere carne al fuoco ci pensano gli ultimi rumor che vedono l’implementazione, per la prima volta, delle RAm LPDDR5X Ultra Pro RAM (annunciate da Samsung solo a fine luglio 2024). Ciò significherebbe che potrebbe trasferire dati a ben 10,7 Gbps oltre a un aumento delle prestazioni fino al 25% e una capacità maggiore del 30% rispetto alla RAM LPDDR5X standard.

Inoltre, secondo gli AI Benchmark, i modelli X200 Pro e Pro Mini si sono classificati al vertice della classifica, con punteggi AI superiori a qualsiasi altro smartphone attualmente sul mercato.

Fotografia di livello Pro: ottiche Zeiss ma non solo

Seppur in occidente sia poco presente (ma lo sarà sempre di più visti gli ultimi passi, come il ritorno in Italia col lancio di Vivo V40), Vivo è uno dei principali protagonisti nel mondo della fotografia mobile ed il fiore all’occhiello è la collaborazione con Zeiss, che continua. Il modello X200 Pro dovrebbe essere dotato di una fotocamera periscopica da 200 MP con un’ottica Zeiss f/2.67 da 85 mm, supportata dal chip di elaborazione delle immagini Vivo V3+. Questo sistema permette di catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, mantenendo dettagli e nitidezza.

Il X200 Pro Mini, pur essendo una versione più compatta, non dovrebbe avere compromessi circa la qualità delle immagini. Dotato di un sensore principale Sony LYT818 da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 70 mm, questo modello offre un’ampia gamma di opzioni di zoom ottico e digitale, perfetto per chi ama scattare foto di paesaggi o ritratti a distanza. Anche il modello base, Vivo X200, utilizza un sensore Sony IMX921 da 50 MP con un teleobiettivo da 50 MP.

Un altro aspetto da sottolineare è la qualità del teleobiettivo periscopico del Vivo X200 Pro, capace di catturare immagini incredibilmente nitide anche in condizioni di forte zoom, come dimostrato nelle foto promozionali scattate durante il torneo di tennis di Pechino. Guardate qui i risultati:

Vivo X200 Pro Mini: “mini” solo di nome

Una delle grandi novità di questa serie è l’introduzione del Vivo X200 Pro Mini, un dispositivo che, nonostante il nome, non è affatto piccolo secondo gli standard attuali. Con un display da 6,3 pollici, il Mini è paragonabile per dimensioni all’iPhone 16 Pro o di un Galaxy S24, risultando comunque più maneggevole rispetto a molti altri top di gamma. Questo lo rende una scelta interessante per chi cerca uno smartphone potente ma con dimensioni più compatte.

Come detto non dovrebbero esserci compromessi se non ovviamente dei ridimensionamenti sul fronte display e batteria.

Prezzi e Disponibilità

La serie Vivo X200 sarà disponibile inizialmente in Cina, con prezzi che partono da 3.999 yuan (circa 520 euro) per il modello base X200 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il modello X200 Pro Mini sarà in vendita a partire da 4.599 yuan (circa 600 euro), mentre il top di gamma, Vivo X200 Pro, avrà un prezzo iniziale di 5.199 yuan (circa 675 euro). Il prezzo sale fino a 6.199 yuan (circa 805 euro) per la versione con 1 TB di archiviazione.

Al momento non sappiamo se arriveranno in Italia anche se è possibile dato il recente ritorno nel nostro paese del brand. Tuttavia, i prezzi potrebbero subire un incremento significativo a causa dei costi di importazione e logistica.