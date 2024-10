Google Maps sta ricevendo una novità all’interno dell’app per Android: nello specifico, sta cambiando il colore principale degli elementi in sovrimpressione quali pulsanti ed etichette che evidenziano la scheda attualmente mostrata.

Dal blu classico che da sempre accompagna, di base, le app del colosso di Mountain View, si passa a un verde acqua che, purtroppo, non ha nulla a che fare con i colori dinamici, per i quali ancora dovremo probabilmente attendere un po’.

Google Maps: c’è un nuovo colore per la UI

Tra le app messe a disposizione da Google, sia su smartphone Android che sugli iPhone, ce ne sono alcune alle quali è difficile rinunciare. Una di queste è indubbiamente Google Maps, mappe, indicazioni, punti di interesse, navigatore, informazioni sul traffico e tanto altro, tutto all’interno di un’unica app.

Nelle ultime ore, il team di sviluppo ha iniziato a rilasciare un piccolo aggiornamento allo schema colori dell’interfaccia utente, abbandonando lo storico blu (e le sue sfumature) in favore di un verde acqua (e delle sue sfumature). La seguente galleria d’immagini mostra questi cambiamenti con il tema chiaro:

Nella scheda “Esplora” dell’app (prima immagine), il pulsante delle indicazioni stradali è ora verde acqua in luogo del blu che caratterizzava il vecchio schema colori; tirando su la “maniglia” degli ultimi aggiornamenti (seconda immagine), possiamo notare che anche la scritta “Vedi tutto” e gli elementi del pulsante “Aggiungi un post” sono passati dal blu al verde acqua.

Nella scheda “Tu” (terza immagine), il pulsante “+ Nuovo Elenco” diventa verdino tenue e la scritta interna diventa verde acqua, così come tutte le icone presenti nella parte degli elenchi e nelle tessere dei luoghi salvati.

Nella scheda “Pubblica” (quarta immagine), tutti i pulsanti e le icone ricevono un trattamento simile con il verde acqua che sostituisce il blu e il verdino tenue che sostituisce il celeste.

Un discorso simile può essere fatto per le etichette che evidenziano la scheda attualmente mostrata nell’app.

Lo schema di colori cambia, sugli stessi elementi, anche con il tema scuro, come potete apprezzare dalla seguente galleria d’immagini: ancora una volta, tutte le tonalità di blu/azzurrino sono sostituite da tonalità, più o meno chiare, di verde acqua.

È il preludio all’implementazione dei colori dinamici?

Questa piccola modifica potrebbe essere un indizio della futura implementazione dei colori dinamici all’interno dell’app: al posto del blu, e del verde in questo caso, in futuro ogni utente potrebbe ritrovare i colori del tema impostato sul proprio smartphone.

A ogni modo, la novità appena discussa è in fase di distribuzione graduale, probabilmente lato server, dato che abbiamo avuto modo di sperimentarla sia sulla versione 11.148.0105 che sulla versione 11.149.0101 di Google Maps.

Nel caso in cui vedeste ancora il vecchio blu, potreste provare a forzare la ricezione di tale novità effettuando una pressione prolungata sull’icona dell’app, selezionando “Informazioni app” e ancora “Forza interruzione”; a questo punto, rilanciando l’app, ci sono buone chance che abbiate il nuovo schema di colori.

Come scaricare o aggiornare Google Maps per Android

In ogni caso, per non rischiare di perdervi le ultime novità in arrivo su Google Maps, tra cui questa piccola modifica all’interfaccia utente che è in fase di distribuzione graduale, vi basterà aggiornare (o scaricare) l’app tramite il Google Play Store, cercando l’app o raggiungendo la pagina dedicata tramite il badge sottostante.

Qualora foste invece interessati a provare in anteprima le novità che arriveranno in futuro all’interno di Google Maps, potete partecipare al Programma Beta dell’app (raggiungibile tramite questo link) o, nel caso in cui il programma dovesse essere al completo, procedere al download e all’installazione manuale dei file APK delle ultime versioni beta disponibili dal portale APKMirror (pagina raggiungibile a questo link).