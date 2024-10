A gennaio di quest’anno Google Maps ha introdotto la condivisione della posizione in tempo reale andando a offrire anche questa comoda funzionalità. La prossima novità potrebbe prevedere l’integrazione dei controlli di condivisione della posizione all’interno del menu impostazioni di Android. Questo dovrebbe avvenire tramite un prossimo aggiornamento di Google Play Services.

Come verrebbe semplificata la condivisione della posizione

Da alcuni leak emerge come Google starebbe lavorando a rendere più semplice la gestione della condivisione della posizione in tempo reale tra le varie app e i servizi di Google. Non è del tutto una novità essendo qualcosa su cui Google starebbe lavorando da mesi con l’obiettivo di creare un hub dedicato alla condivisione della posizione.

Dagli screenshot condivisi sembra che gli utenti avranno la possibilità di attivare e disattivare la condivisione della posizione all’interno di una schermata dedicata così da gestire insieme tutte le app Google che supportano questa funzione. Nella stessa pagina c0è poi l’opzione che consente di gestire le persone con cui viene condivisa la posizione e un pulsante che permette di creare (e copiare negli appunti) un collegamento per facilitare la condivisione della posizione. Così che gli utenti che accedono a quel link possono tracciare la posizione.

Una volta che questa funzione è stata abilitata compare una notifica che informa gli utenti che stanno condividendo la loro posizione con una scorciatoia per accedere al menu Impostazioni. Con questa modifica il processo di condivisione della posizione per servizi come il fuso orario del dispositivo, la cronologia dell’account Google, la posizione nella ricerca, i servizi di localizzazione di emergenza (e altri ancora) viene semplificata.

Con questa modifica probabilmente presto non ci sarà più il menu di condivisione della posizione in Google Maps che verrà sostituito dalla nuova collocazione nelle impostazioni di Google Play Services. A oggi, infatti, accedendo al menu Impostazioni, Posizione e Servizi di localizzazione si ha la possibilità solo di interrompere la posizione con qualcuno. Allo stato attuale non si nota un pannello centralizzato e considerando che il menu funziona all’interno di Google Play Services (e non nell’app Impostazioni) è possibile che quando sarà reso disponibile sarà accessibile in Impostazioni, Google e Tutti i Servizi.