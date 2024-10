Google Maps rappresenta senza dubbio uno dei servizi più popolari tra i tanti offerti dal colosso di Mountain View, uno strumento divenuto quasi indispensabile per numerosi utenti per i loro spostamenti quotidiani.

E il servizio di navigazione di Google è molto importante anche in Android Auto, la soluzione studiata da Google per mettere a disposizione degli utenti un assistente per i loro spostamenti, il tutto con l’obiettivo di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione fissa sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e per le comunicazioni con i propri contatti.

Un trucco per sfruttare meglio Google Maps su Android Auto

L’unione tra Google Maps e Android Auto rappresenta per tanti utenti uno strumento molto utile ma c’è sempre la possibilità di migliorarlo e un esempio è quello relativo ad un trucco che consente di vedere le prossime indicazioni durante il tragitto.

Durante la navigazione, Google Maps mostra soltanto il passaggio successivo (per esempio, una curva a destra o a sinistra) ma in alcune occasioni potrebbe essere importante visualizzare anche quello successivo.

Su Google Maps è possibile visualizzare un’anteprima del percorso durante l’impostazione della navigazione e, una volta avviata, è anche possibile scorrere sulle indicazioni di navigazione per vedere quello che è il passaggio successivo.

Ebbene, tale sistema funziona anche su Android Auto e il seguente video, pubblicato su Reddit, offre una dimostrazione pratica di tale funzionalità:

Nel momento in cui vengono mostrate le indicazioni per i passaggi successivi del percorso, Google Maps salterà a quello specifico punto sulla mappa e la scheda delle indicazioni cambierà colore, passando dal verde al grigio.

Questa funzionalità è già disponibile da tanti mesi ma, stando a quanto si apprende dai commenti pubblicati su Reddit, erano in tanti ancora a non conoscerla.