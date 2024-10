Evidentemente Google non è brava a mantenere i segreti riguardo i suoi smartphone e dopo le immagini in alta risoluzione e le varianti colore, ora sono emersi anche gli sfondi di Google Pixel 9a. Le immagini non sono ad alta risoluzione, tuttavia offrono un’idea di cosa Google sta cercando di fare con il suo prossimo smartphone Android.

Emergono gli sfondi di Google Pixel 9a

Gli sfondi dello smartphone Google Pixel 9a sono simili a quelli forniti con il resto della serie Google Pixel 9, infatti mostrano ancora dei fiori vorticosi come soggetto. Nella galleria sottostante è possibile vederne alcuni in modalità scura e modalità chiara, in particolare quello blu-viola che sarà abbinato alla nuova variante colore Iris di Google Pixel 9a.

Previous Next Fullscreen

La serie Google Pixel solitamente viene rilasciata intorno al Google I/O che si tiene a maggio, ma l’anno scorso è stata annunciata una settimana prima dell’evento, in quanto era tutto incentrato sull’intelligenza artificiale, in particolare su Google Gemini. Ci aspettiamo quindi che accadrà la stessa cosa l’anno prossimo, anche per il fatto che l’azienda ha già anticipato il lancio della gamma Google Pixel 9 ad agosto di quest’anno, inoltre si vocifera che Android 16 verrà anticipato addirittura di un trimestre.

Googla Pixel 9a sarà probabilmente anche l’ultimo dispositivo Pixel a essere lanciato con un chip Tensor prodotto da Samsung, in quanto si vocifera che Google Pixel 10 adotterà un chipset Tensor completamente personalizzato prodotto da TSMC.

In copertina: Google Pixel 9 Pro XL