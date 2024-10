Come ormai dovreste sapere, la prossima settimana si terrà la Festa delle Offerte Prime di Amazon, con tantissime offerte che andranno già a inaugurare la stagione dello shopping natalizio con un bell’anticipo rispetto al Black Friday. Diamo un’occhiata alle proposte attive fin da subito, mentre vi spieghiamo come prepararvi al meglio all’evento in arrivo e come non perdervi le offerte migliori.

Festa delle Offerte Prime di Amazon: le proposte già attive e come seguire l’evento al meglio

La Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno si terrà l’8 e il 9 ottobre, e porterà tantissime offerte sulla tecnologia e non solo. L’evento permette ai clienti di accedere ad un’esperienza di shopping esclusiva ed è inoltre l’occasione ideale per fare scorta di prodotti essenziali di uso quotidiano. Naturalmente, come il nome suggerisce, la Festa è riservata agli utenti Amazon Prime, ma se non siete abbonati potete rimediare in un attimo attraverso il link qui di seguito: potete anche sfruttare il periodo di uso gratuito di 30 giorni, in modo da farvi un’idea.

Abbonati ad Amazon Prime

“Siamo pronti anche quest’anno per offrire a tutti i clienti Prime l’opportunità di dedicarsi in anticipo allo shopping natalizio con le migliori offerte sui marchi più popolari e su alcuni dei prodotti più richiesti in questo periodo speciale in tutte le categorie come moda, casa, arredamento, elettronica e giocattoli“, ha dichiarato Marco Ferrara, Responsabile Europeo del Programma Offerte di Amazon. “I nostri eventi di offerte sono pensati per creare ulteriori opportunità di risparmio beneficiando di tutti i vantaggi di Prime come le spedizioni veloci, illimitate e senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti“.

Fin da subito sono disponibili offerte esclusive selezionate su grandi marchi, e grazie al badge Made in Italy e a quello Piccola Azienda si possono supportare i marchi italiani e le migliaia di piccole e medie imprese, scoprendo ancora più facilmente i loro prodotti attraverso la vetrina dedicata.

Quali sono dunque queste offerte anticipate?

Amazon Music Unlimited : i clienti che non sono ancora abbonati ad Amazon Music Unlimited possono provarlo senza costi aggiuntivi. I clienti non iscritti a Prime possono accedere a tre mesi di uso senza costi aggiuntivi, mentre gli iscritti a Prime possono ottenere quattro mesi senza costi aggiuntivi, con accesso a oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in audio streaming di alta qualità. Inoltre, i clienti che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited possono passare ad un Piano Famiglia senza costi aggiuntivi per due mesi – Attiva fino a 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited

: i clienti che non sono ancora abbonati ad Amazon Music Unlimited possono provarlo senza costi aggiuntivi. I clienti non iscritti a Prime possono accedere a di uso senza costi aggiuntivi, mentre gli iscritti a Prime possono ottenere senza costi aggiuntivi, con accesso a oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in audio streaming di alta qualità. Inoltre, i clienti che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited possono passare ad un Piano Famiglia senza costi aggiuntivi per due mesi – Attiva fino a 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited Amazon Fashion : i clienti Prime hanno accesso a sconti fino al 30% su grandi marchi , tra cui Pepe Jeans, Swarovski, Boss, Tommy Hilfiger e molti altri.

: i clienti Prime hanno accesso a , tra cui Pepe Jeans, Swarovski, Boss, Tommy Hilfiger e molti altri. Amazon Fresh : i clienti Prime che vivono nelle aree coperte dal servizio Amazon Fresh a Milano, Roma, Torino e Bologna possono risparmiare fino al 35% su centinaia di prodotti e usufruire delle offerte disponibili per tutto il mese su prodotti base per la spesa come prodotti freschi, da dispensa, cura della persona e tante altre categorie. Inoltre, i nuovi clienti Fresh possono sfruttare uno sconto di 30 euro totali sulle prime 3 spese utilizzando il codice sconto FRESH30 . I clienti Prime potranno risparmiare 15 euro sul prossimo ordine Pam PANORAMA su una spesa minima di 90 euro con codice PRIMEPAM .

:

Mancano pochi giorni all’avvio della Festa delle Offerte Prime, ma possiamo già fornirvi alcuni consigli per prepararvi in anticipo all’evento e per non perdervi le proposte più intriganti: nelle pagine di TuttoAndroid e TuttoTech potrete trovare news specifiche sulle offerte più interessanti nell’arco dei due giorni di evento, ma anche ampie selezioni suddivise per categorie di prodotti; il tutto senza dimenticare i nostri canali Telegram e WhatsApp, ai quali potete iscrivervi ai link qui in basso:

Durante l’evento, sul sito Amazon potrete anche attivare le notifiche sulle offerte personalizzate basate sulle ultime ricerche effettuate su Amazon.it e sui prodotti visualizzati di recente. In più potrete contare sulle sezioni “Offerte che potrebbero interessarti”, “Offerte per te” e “Offerte relative ai prodotti salvati per dopo”. Se state cercando offerte su prodotti di una determinata categoria, potete già iniziare a salvare tra i preferiti le pagine qui in basso, che saranno costantemente aggiornate durante la Festa delle Offerte Prime 2024.

Offerte per categoria