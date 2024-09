Dopo aver scoperto le date ufficiali della Festa delle Offerte Prime 2024 di Amazon, è arrivato il momento di scoprire e di approfittare delle prime iniziative. Già da oggi sono valide tre promozioni per un tris di servizi tra i più apprezzati del colosso dell’e-commerce: si tratta di Amazon Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible, che vengono offerti gratuitamente per 3 o 4 mesi. Vediamo come approfittarne subito.

Antipasto di Festa delle Offerte Prime con questi regali Amazon

Questa mattina Amazon ha ufficializzato le date della Festa delle Offerte Prime 2024, a distanza di qualche giorno dall’annuncio dell’evento. Come spesso capita, a partire da qualche settimana prima dell’iniziativa sono già partite le prime promozioni riguardanti i principali servizi: questo antipasto consiste in alcuni mesi gratis di utilizzo di Amazon Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible.

Amazon Music Unlimited ha normalmente un costo mensile di 10,99 euro al mese e permette di accedere senza limiti al vastissimo catalogo musicale, tra brani e podcast senza pubblicità, ascolto offline, skip illimitati, audio spaziale e in alta definizione. L’offerta permette di attivare 4 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited (3 mesi per chi non ha l’abbonamento Amazon Prime) entro le 17:00 del 10 ottobre 2024: purtroppo anche stavolta la proposta è riservata ai clienti che non hanno mai usufruito dal periodo di uso gratuito di 30 giorni. Al termine del trimestre l’abbonamento proseguirà automaticamente al costo di 10,99 euro al mese fino alla cancellazione.

Discorso simile per Kindle Unlimited, il servizio che offre l’accesso illimitato a milioni di eBook e a una selezione di riviste da qualsiasi dispositivo (eBook reader, ma anche smartphone o tablet attraverso l’app Kindle). In questo caso viene proposto un periodo di uso gratuito di 3 mesi, sempre per chi non ha mai usufruito (o non lo fa da parecchio) della prova gratuita di 30 giorni.

Come anticipato, la terza proposta riguarda Audible, il servizio che offre l’accesso illimitato agli audiolibri: sono oltre 70.000 i titoli in esclusiva e i Podcast Audible Originals, ovviamente senza pubblicità. Con la Festa delle Offerte Prime in arrivo, Amazon regala un periodo di 3 mesi di uso gratuito di Audible: l’offerta è valida fino alle 23:59 del 2 ottobre 2024 ed è riservata ai nuovi clienti che non si sono mai iscritti o che non hanno beneficiato di un periodo d’uso gratuito negli ultimi 12 mesi. Al termine del trimestre, l’abbonamento proseguirà al costo di 9,99 euro al mese, salvo disattivazione.

La Festa delle Offerte Prime di Amazon si terrà l’8 e il 9 ottobre 2024 e proporrà migliaia e migliaia di sconti sull’enorme catalogo di prodotti del sito: naturalmente potrete seguirci per scovare le migliori offerte durante il periodo (e durante il resto dell’anno), anche tramite il nostro canale Prezzi.tech, disponibile sia su Telegram sia su WhatsApp. Avete già deciso cosa puntare per l’evento in arrivo?