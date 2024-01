La possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale non è una novità , diverse applicazioni di messaggistica permettono già da tempo di usufruire di questa funzionalità che, la maggior parte delle volte, basa il suo funzionamento su Google Maps. Nonostante ciò, l’app dedicata alla navigazione di Google non integrava tale funzione, almeno fino ad ora, visto che l’ultima versione del software in questione ha finalmente introdotto la condivisione della posizione in tempo reale; vediamo come funziona.

Google Maps permette ora di condividere la propria posizione in tempo reale, ecco come funziona

Come anticipato in apertura, Google ha finalmente introdotto in Maps il supporto alla condivisione della posizione in tempo reale: d’ora in poi gli utenti non saranno più costretti ad affidarsi ad applicazioni di terze parti per condividere la propria posizione, ma potranno utilizzare direttamente il servizio offerto dal colosso di Mountain View.

L’ultima versione disponibile di Google Maps, sia su Android che su iOS, permette agli utenti di condividere la propria posizione con i contatti scelti per un determinato intervallo di tempo; oltre alla posizione precisa del dispositivo, la nuova funzione condividerà anche la percentuale di batteria residua di chi invia la posizione. Il destinatario sarà in grado di vedere la distanza esatta che lo separa dal mittente, potendo al contempo beneficiare di indicazioni stradali per raggiungere la posizione esatta.

Riportiamo di seguito i passaggi da seguire per utilizzare la nuova funzione di condivisione della posizione in tempo reale in Google Maps:

aprire l’app Maps e cliccare sull’icona del proprio profilo in alto a destra

selezionare la voce Condivisione della posizione e in seguito Condividi posizione

scegliere l’intervallo di tempo nel quale effettuare la condivisione (la voce Fino alla disattivazione può comportare un consumo eccessivo della batteria dello smartphone)

selezionare il contatto con cui si desidera condividere la propria posizione, oppure selezionare un’app di terze parti con la quale effettuare la condivisione tramite link

il contatto selezionato sarà in grado di visualizzare la vostra posizione utilizzando Google Maps sul proprio smartphone

È bene specificare che, qualora si optasse per la condivisione con un contatto utilizzando l’ID Google la vostra posizione sarà visibile esclusivamente a quella persona, utilizzando invece la condivisione tramite link, chiunque sia in possesso del link testuale potrà visualizzare la vostra posizione. Ovviamente l’utente ha comunque facoltà di interrompere la condivisione della propria posizione anche prima dell’intervallo di tempo stabilito in precedenza, grazie ad un apposito pulsante.

Potrebbe interessarti anche: Google Maps potrebbe presto segnalare la posizione dei dossi artificiali