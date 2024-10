Google Pixel Studio utilizza l’intelligenza artificiale per generare immagini sui dispositivi Google. L’app permette ad esempio di creare biglietti personalizzati, immagini e animazioni divertenti e altro, tuttavia offre anche un editing delle immagini rapido e intuitivo. Il primo grande aggiornamento di Pixel Studio dovrebbe semplificare l’importazione di foto per la modifica, ma al momento sembra esserci un bug.

Google prova a migliorare l’importazione di immagini in Pixel Studio

Dopo l’aggiornamento alla versione 1.1.001.677849577.07, l’app Pixel Studio appare nel foglio di condivisione del sistema per le foto. Toccando l’icona si apre Pixel Studio, tuttavia l’app restituisce un messaggio di errore “Spiacenti, non possiamo aprire l’immagine. Provane un’altra”.

Questo inconveniente si verifica in Android 14 e Android 15 QPR1 Beta 2 con un’ampia varietà di immagini scaricate, tra cui immagini dalla fotocamera, screenshot e foto scaricate in formato .png e .jpg. Il bug si manifesta anche con le immagini che diversamente vengono importate senza problemi in Pixel Studio.

Questa funzionalità dovrebbe essere una scorciatoia rispetto ad aprire Pixel Studio e navigare nella galleria e potrebbe incoraggiare l'uso di Pixel Studio anche per la modifica delle immagini, oltre che per la pura generazione di immagini, visto che offre strumenti di editing apprezzabili. La nuova versione di Pixel Studio è attualmente in rilascio tramite Google Play Store.