Google è continuamente al lavoro per arricchire di funzionalità e ottimizzare tutte le proprie app e i propri servizi: l’ultimo intervento in tal senso investe l’app Gemini per dispositivi Android che sta ricevendo una sostanziale, ovvero il supporto multi-finestra.

Da tempo, infatti, l’attenzione del colosso di Mountain View è rivolta alla compatibilità delle proprie app con tutti i dispositivi, inclusi quelli che hanno un diverso fattore di forma come i pieghevoli e i tablet, dispositivi su cui il multi-window è cruciale per quanto concerne l’usabilità.

Gemini: è in rollout il supporto al multi-window su Android

Come anticipato in apertura, Google sta rilasciando il supporto al multi-window (multi-finestra) per Gemini, l’app del proprio assistente basato sull’intelligenza artificiale: in questo modo, selezionati tablet e pieghevoli (come il Samsung Galaxy Z Fold6, potranno sfruttare i servigi dell’assistente anche affiancandolo ad altre app.

Si tratta di una funzionalità annunciata da Big G durante il Google I/O 2024 dello scorso maggio e successivamente messa in mostra da Samsung durante l’evento Unpacked estivo di luglio, occasione in cui il colosso sudcoreano ha presentato i pieghevoli di ultima generazione.

Nello specifico, come è possibile vedere dal seguente video (condiviso su Telegram dal solito Mishaal Rahman), la finestra di Gemini che si apre tramite gesture mostra una sorta di “maniglia” che ne consente lo spostamento all’interno della schermata: in modalità “split-screen” (nella parte sinistra o nella parte destra) o come finestra flottante.

Come aggiornare le app di Google e dell’assistente basato sull’IA

La novità di cui vi abbiamo parlato in questa news dovrebbe essere in distribuzione graduale lato server ma, in questi casi, è sempre consigliabile comunque verificare di avere installato l’ultima versione disponibile delle app coinvolte.

App Google si trova già pre-installata di default su tutti gli smartphone Android dotati dei servizi Google e quindi vediamo come procedere al suo aggiornamento: per farlo, come di consueto, basterà rivolgersi al Google Play Store, con la pagina dell’app raggiungibile attraverso il badge sottostante.

Anche per scaricare (o aggiornare) l’app di Gemini dovrete rivolgervi al Google Play Store, raggiungere la pagina dell’app ed effettuare un tap su “Installa” (o su “Aggiorna”, nel caso in cui fosse segnalata la presenza di un aggiornamento).