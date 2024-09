Quello che fino a qualche tempo fa sembrava impossibile è ora non solo realtà, ma anche disponibile per un numero sempre crescente di utenti. Dopo averla annunciata a maggio durante il Google I/O 2024 il colosso di Mountain View ha iniziato a distribuire la funzione di ricerca tramite video in Google Lens. Con questa funzione si può registrare un breve video e porre a Google Lens domande relative a quella clip per poi ricevere risposte pertinenti e, laddove supportato, anche quelle generate dall’intelligenza artificiale di Google Gemini.

Con questa nuova funzionalità si può utilizzare Google Lens anche per registrare un breve video così da chiedere a Big G informazioni a riguardi. Il meccanismo di analisi visiva è sostanzialmente lo stesso con il quale siamo abituati a familiarizzare da quando nel 2017 Google ha iniziato a distribuire questa applicazione.

You can now send a video to Google to ask questions about it!

If you open Google Lens on Android and hold down the shutter button, it’ll record a short video that you can ask a question about.

If you’re in a region where AI overviews are enabled, then you’ll get an AI-generated… pic.twitter.com/qeGWy6u1TM

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 30, 2024