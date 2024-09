Sono diversi gli utenti che quotidianamente utilizzano Google Wallet, l’app del colosso di Mountain View che funge da portafoglio digitale consente di effettuare pagamenti tramite NFC, archiviare tutta una serie di tessere di vario tipo, permettendo di fatto all’utente di dimenticare il portafoglio ed effettuare i pagamenti di cui necessita sfruttando lo smartphone o lo smartwatch.

Consapevole dell’importanza del servizio offerto Google investe diverse risorse nel miglioramento di Wallet, negli ultimi mesi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto novità per le notifiche dei pagamenti, come il servizio abbia tagliato il supporto alle vecchie versioni di Android e Wear OS per questioni di sicurezza, come sia stata migliorata la gestione dei metodi di pagamento su Android, come siano state aggiunte svariate nuove funzioni, come il servizio abbia ricevuto un nuovo sito e una nuova scorciatoia, come fornisca la possibilità di funzionare anche in assenza di connessione Internet, come in futuro sarà possibile aggiungere biglietti del cinema e carte d’imbarco in modo automatico, come permetta di archiviare manualmente biglietti e tessere fedeltà, come abbia anche ricevuto alcuni miglioramenti lato sicurezza, come anche nel Bel Paese sia stata resa disponibile la versione web del servizio, come sia in arrivo una nuova scorciatoia per le impostazioni rapide, o ancora come in alcuni mercati sia stata ampiamente estesa la disponibilità dell’opzione “Tutto il resto”.

Quest’oggi scopriamo insieme una serie di novità recentemente implementate da Google sulla piattaforma Wallet, partendo da Wear OS, passando per la versione web, fino ad arrivare a quella per Android.

Google migliora ed espande Wallet su Wear OS, sul web e su Android

L’utilità di uno strumento come Google Wallet è fuori discussione ed è per questo motivo che l’azienda si prodiga costantemente nel miglioramento del software offerto, gli utenti necessitano di uno strumento il più completo possibile nel momento in cui decidono di affidarsi alla piattaforma del colosso. Di seguito vediamo insieme le ultime novità introdotte.

Wear OS

Come ben sappiamo Google Wallet è disponibile non solo sugli smartwatch, ma anche sugli orologi mossi dal sistema operativo proprietario Wear OS; poter effettuare un pagamento senza nemmeno bisogno di tirare fuori il telefono dalla tasca rappresenta una notevole comodità, potendo di fatto semplicemente utilizzare lo smartwatch al nostro polso.

Il colosso di Mountain View ha recentemente introdotto alcune novità per Wallet su Wear OS, nello specifico l’azienda ha lanciato il supporto per pass raggruppati (vengono ora mostrati tutti insieme in un carosello), archiviazione dei pass (scorrendo verso il basso è ora presente la voce “Archivia”, accanto a “Elimina pass” e “Apri sul telefono”, grazie a essa si passerà alla sezione “Pass archiviati” nella parte inferiore dell’app) e pass non scansionabili, migliorando l’esperienza con i pass per gli utenti.

Google Wallet sul Web

Alcuni di voi potrebbero ricordare come nel mese di aprile avessimo visto l’azienda lanciare una rinnovata versione web di Google Wallet, il nuovo sito è stato inizialmente disponibile solo in alcuni mercati, venendo in seguito esteso anche ad altri nel mese di luglio (Italia compresa); il colosso ha deciso di aumentare ulteriormente la disponibilità dello strumento, rendendolo ad oggi disponibile in 43 paesi:

Austria

Belgio

Brasile

Bulgaria

Croazia

Cipro

Repubblica Ceca

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Islanda

Irlanda

Israele

Italia

Giappone

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malaysia

Malta

Monaco

Paesi Bassi

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

San Marino

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Thailandia

Regno Unito

Ucraina

Emirati Arabi Uniti

U.S.A.

Vietnam

Sembra che Google non abbia intenzione di fermarsi qui, visto che la stessa azienda ha sottolineato come questa sia “solo la fase 1 del nostro percorso per renderla disponibile a tutti gli utenti di GPay e Wallet, ovunque!”

Android

Anche la versione Android di Google Wallet sta beneficiando di una maggior diffusione, l’app è infatti ora disponibile anche nei seguenti Paesi:

Bermuda

Cambogia

El Salvador

Guernsey

Kosovo

Marocco

Nicaragua

Panama

Il Paraguay

Tagikistan

Inoltre i biglietti del treno che appaiono in Gmail, come email di conferma, ora appariranno in Google Wallet.

Ma non è tutto, per concludere l’azienda ha anche implementato alcune novità dedicate agli sviluppatori, nello specifico: