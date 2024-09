L’enorme successo a livello globale di Google Chrome dipende anche dal costante impegno del suo team di sviluppatori volto al miglioramento di questo browser, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e di modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Un nuovo esempio di questo lavoro incessante ci arriva dalla versione 129 di Google Chrome, che su Android porta con sé un tema specifico per la barra di navigazione per ogni pagina.

Una nuova piccola modifica grafica per Google Chrome

Fino alla precendente versione del browser, la barra di navigazione gestuale era chiara o scura a seconda del tema del dispositivo mentre con la release 129 il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso di puntare su un tema basato sul colore di sfondo della scheda attiva.

In sostanza, non è trasparente e cambia a seconda della pagina visualizzata dagli utenti, in modo da offrire un’esperienza che possa essere un po’ più coinvolgente.

Questa modifica è evidente anche quando si utilizzano i Gruppi di schede, in quanto la barra in basso diventa un tutt’uno con quell’interfaccia utente.

Ecco un confronto tra la vecchia e la nuova interfaccia della barra di navigazione su Google Chrome:

La barra adotterà un tema leggero, ciò in quanto la maggior parte delle pagine punta su questo genere di soluzione grafica (la modifica è ben più evidente se si adotta la navigazione a 3 pulsanti).

Allo stato attuale è disponibile un apposito flag per attivare o disattivare questa funzionalità (ossia chrome://flags/#enable-nav-bar-matches-tab-android) ma è probabile che in futuro verrà gradualmente eliminato.