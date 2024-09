Google Chrome è il browser più popolare a livello globale e gran parte del suo successo dipende dal notevole impegno del team di sviluppatori del colosso di Mountain View volto al suo miglioramento, con l’introduzione di nuove funzionalità e l’implementazione di modifiche grafiche che possano garantire un’esperienza sempre più piacevole.

E un nuovo esempio dei frutti di questo costante lavoro ci arriva dalla versione Canary del browser, nella quale è stato introdotto un nuovo box per la ricerca delle schede aperte, così come riportato dal popolare leaker Leopeva64 su X.

Stando a quanto è stato reso noto dal leaker, la nuova casella di ricerca nel selettore delle schede, già avvistata nei giorni scorsi, ora funziona in Google Chrome Canary per Android.

Le frecce rivolte verso destra all’interno del rettangolo indicano che si tratta delle schede aperte.

The new search box in the tab switcher now works in Chrome Canary for Android, the right-facing arrows inside the rectangle indicate that those are your open tabs:https://t.co/2GFOG5iSR9 pic.twitter.com/54bdXu7FEZ

— Leopeva64 (@Leopeva64) September 24, 2024