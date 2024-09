Quattro anni fa quando Google decise su Chrome di spostare in alto la barra degli indirizzi per molti utenti fu una scelta inspiegabile e non condivisa. Ora a distanza di tempo dopo le prime indiscrezioni ci sono nuovi indizi che fanno ben sperare per gli utenti Android che utilizzano Google Chrome.

Chrome riporta la barra degli indirizzi in basso, ma è forse troppo tardi

Circa una settimana fa su Chrome Canary, la versione sperimentale del browser, nelle impostazioni è apparso un sottomenu che sembra permettere di spostare la barra degli indirizzi nella parte bassa della pagina. Ora arrivano nuove conferme: secondo una nuova patch, infatti, Google introdurrà una nuova pagina delle impostazioni della barra degli indirizzi all’interno della quale ci saranno due interruttori, uno per mostrarla in alto e uno per mostrarla in basso. Questa parte di codice, anche se la funzione risulta al momento inattiva, fa pensare che il rilascio della funzionalità nella release definitiva sia sempre più vicino.

Oggi più che in passato ci sono diversi browser (anche quelli basati su Chromium) che consentono agli utenti Android di avere la barra degli indirizzi in basso alla pagina. Gli utenti Android sono rimasti probabilmente gli unici ad avere la barra degli indirizzi in alto considerando che anche la versione di Chrome per iOS la prevede in basso. Questo in realtà più che una scelta voluta è frutto del fatto che iOS richiede che tutti i browser funzionino con Safari.

Dopo quattro anni Google sembra voler ripristinare la barra degli indirizzi in basso anche per gli utenti Android anche se, considerando il numero delle alternative, ormai difficilmente gli utenti torneranno a utilizzare Chrome per questo. Ma almeno chi utilizza Google Chrome potrà beneficiare della comodità di avere la barra degli indirizzi sulla parte bassa dello schermo avendo un controllo della navigazione decisamente più semplice.