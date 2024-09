Google Gemini continua a evolversi e ad ampliarsi all’interno del sistema e dei servizi della casa di Mountain View: oggi vi parliamo in particolare di novità riguardanti Google Workspace e la sicurezza di Gmail, ma anche di ciò che potrebbe arrivare su Google Foto e dell’estensione per Google Calendar. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Google integra Gemini in Workspace e parla dei miglioramenti lato sicurezza

Google consente ora ai piani Workspace a pagamento (Business, Enterprise e Frontline) di accedere all’app Gemini standalone, in modo da incoraggiarne l’uso aziendale per altri milioni di clienti, anche se il pannello laterale di Gemini integrato in Gmail, Drive, Documenti e così via richiederà comunque un componente aggiuntivo.

Con la protezione dei dati integrata di livello aziendale, i dipendenti di tutto il mondo possono ora risparmiare tempo e fornire un lavoro di qualità migliore, in modo sicuro. Secondo un recente studio di Big G sui clienti aziendali, gli utenti risparmiano in media 105 minuti a settimana utilizzando i suoi servizi di intelligenza artificiale. I clienti potranno scegliere e controllare il modo in cui l’app Gemini gestisce i prompt degli utenti e la conservazione delle risposte generate.

Big G comprende che alcuni potrebbero essere preoccupati per la sicurezza e la privacy, e per questo assicura che Gemini sarà soggetto agli stessi termini aziendali di altri servizi Workspace come Gmail e Documenti. Google annuncia che Gemini for Workspace risulta una delle prime soluzioni di IA generativa a essere certificata secondo gli standard di sicurezza e privacy come SOC 1/2/3, ISO 27001 e ISO 27701 (in aggiunta a HIPAA e GDPR), e non utilizzerà i dati delle organizzazioni, le risposte generate o i prompt per l’addestramento e il miglioramenti dell’intelligenza artificiale.

Da segnalare anche la creazione del nuovo strumento “Security Advisor“, un potete toolkit pensato per aiutare a contrastare le minacce informatiche. Quest’ultimo potrà offrire informazioni rivolte direttamente all’amministratore IT, con consigli personalizzati per migliorare il livello di sicurezza dell’organizzazione. Il rollout è previsto nelle prossime settimane.

Nel frattempo, Google sottolinea come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) abbiano portato a uno dei maggiori miglioramenti di sicurezza per Gmail dei suoi 20 anni di storia. Negli ultimi mesi, ha infatti creato un LLM personalizzato addestrato contro il phishing, i malware e lo spam, che può individuare modelli e contribuire a implementare nuove protezioni. In base a quanto riportato dall’azienda, Gmail sta bloccando il 20% in più di spam sfruttare questo LLM, e Google è in grado di esaminare un numero mille volte superiore di dati legati all’arrivo di spam segnalati dagli utenti.

Google Foto si prepara ad accogliere novità IA per i ricordi

Google Foto è già uno dei servizi più utilizzati della casa di Mountain View, ma grazie a una novità in arrivo potrebbe diventare ancora più apprezzato. In base a quanto segnalato dal solito AssembleDebug (via Android Authority), potrebbero arrivare cambiamenti per i Ricordi e per le foto che l’app ci mostra relative a momenti di alcuni anni fa o a particolari eventi. A quanto pare questi ricordi potrebbero ottenere un “potenziamento” grazie all’intelligenza artificiale di Gemini.

Analizzando l’APK della versione 7.1 di Google Foto, la fonte ha scovato alcune stringhe di codice che indicano proprio come Google stia lavorando sull’utilizzo di Gemini per creare riepiloghi dei ricordi:

<string name=”photos_genaiconsent_features_snapped_subtitle”>Get recap memories narrated by Gemini </string>

</string> <string name=”photos_genaiconsent_features_snapped_title”>Gemini-powered memories</string>

<string name=”photos_memories_snapped_opt_in_promo_opted_in_title”>Hang tight! Your %1$s recap will be ready in December</string>

<string name=”photos_memories_settings_gemini_powered_memories_type_description”>Get recap memories narrated by Gemini</string>

<string name=”photos_memories_settings_gemini_powered_memories_type_title”>Gemini-powered memories</string>

Tra queste ultime possiamo scovare anche “Get recap memories narrated by Gemini“, che dovrebbe consentire di ottenere un riepilogo dei ricordi raccontati da Gemini: questa funzione è stata attivata dalla fonte attraverso le impostazioni, e il risultato consiste in presentazioni di foto e video con sottofondo musicale, ma senza narrazione. Probabile che il tutto verrà affinato nel corso delle settimane, in previsione di un effettivo lancio per gli utenti.

Vi ricordiamo che questa novità non è infatti disponibile per tutti, e non sappiamo quando effettivamente lo diventerà. Continuate a seguirci per restare aggiornati.

Google Calendar accoglie l’estensione Gemini su Android e web

Chiudiamo con Google Calendar, che sta iniziando ad accogliere in queste ore l’estensione Gemini per alcuni account su Android e web. Per verificarne l’arrivo basta digitare “@” all’interno di Gemini (app Android compresa) e controllare la lista di app elencate. Per il momento sembra funzionare solo in lingua inglese, come potete vedere negli screenshot qui in basso.

A cosa serve? Con l’estensione è possibile conversare con l’IA di Gemini e creare eventi per il calendario, ma anche modificare o cancellare quelli esistenti fornendo specifiche istruzioni. Si possono inoltre chiedere informazioni sugli impegni del giorno o di date specifiche, sui luoghi dove si terrà un dato evento e tanto altro, il tutto attraverso conversazioni naturali. In base a quanto mostrato da Google nelle sue demo si potrà anche scattare una foto di un volantino di un evento con date e luoghi e quindi chiedere a Gemini di controllare il calendario e avvisare se si è liberi per quell’ora e quel giorno.