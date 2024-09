Come previsto, anche questa settimana Samsung ha rispettato le attese: da oggi è partita la distribuzione in Italia della One UI 6.1.1 (o delle sue novità) per Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Si aggiorna in Italia anche Samsung Galaxy A54 5G, ma con cambiamenti meno “pesanti”. Vediamo quali sono i firmware in rollout e le novità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Z Flip4 e Z Fold4

Per la terza volta, Samsung avvia in Italia la distribuzione delle novità della One UI 6.1.1 di lunedì, a pochi giorni dal lancio in Corea del Sud avvenuto il giovedì: questa volta gli smartphone coinvolti sono Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4.

I firmware in distribuzione sono rispettivamente S901BXXUBEXH7, S906BXXUBEXH7, S908BXXUBEXH7, F721BXXU8GXH9 e F936BXXU8GXH9: tutti richiedono un download importante (tra i 2,6 e i 2,8 GB via OTA) e tutti portano parecchie novità, comprese le patch di sicurezza di settembre 2024. Come abbiamo visto, la dicitura One UI 6.1.1 compare di fatto solo sui pieghevoli come Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 (e sui tablet, come vedremo più giù), mentre sulla serie Galaxy S22 rimane “One UI 6.1”: indipendentemente da questo le novità sono le stesse.

Il changelog è particolarmente corposo, come prevedibile, e comprende Bozza su immagine (disponibile in Samsung Notes, Editor foto, Air command, Selezione intelligente e nei Pannelli Tag Edge), che consente di trasformare un semplice disegno in un’opera d’arte, la nuova funzione dedicata ai ritratti con IA, il rinnovato Compositore per la tastiera, la traduzione delle chiamate su più app, la Modalità di ascolto di Interprete, la traduzione dei PDF, gli Effetti Live per le foto, i miglioramenti per Selezione intelligente e il rilevamento automatico delle lingue nel registratore, ma c’è tanto altro (qui potete trovare il changelog completo).

Come accennato, insieme a tutto questo sono state integrate le patch di sicurezza di settembre 2024: come abbiamo visto nel bollettino diffuso dal produttore, comprendono la correzione a 44 CVE (comuni al sistema operativo di Google) e 23 SVE (specifiche per i dispositivi Samsung); tra le prime abbiamo solo una vulnerabilità con rischio critico (CVE-2024-23350), mentre nessuna tra le seconde.

Tutti e cinque gli smartphone riceveranno la One UI 7.0 basata su Android 15, ma ci sarà da aspettare qualche mese: il programma beta dovrebbe partire a giorni sulla serie Samsung Galaxy S24, per poi allargarsi agli altri modelli nel corso delle settimane.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra

Aggiornamento simile in distribuzione per Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. I tablet Android accolgono in Italia la One UI 6.1.1 insieme alle sue tante novità e alle patch di sicurezza di agosto 2024: i firmware in rollout sono X906BXXU8CXHB,X806BXXU8CXHB e X706BXXU8CXHB, che riguardano i modelli LTE, ma siamo sicuri che nel giro di qualche ora la distribuzione si allargherà anche ai modelli Wi-Fi con le versioni X700XXU8CXHB, X800XXU8CXHB e X900XXU8CXHB.

I cambiamenti sono in pratica quelli citati nel paragrafo più su, e comprendono diverse novità legate all’intelligenza artificiale e a Galaxy AI, tra Bozza su immagine, ritratti con IA, miglioramenti per Compositore nella tastiera, passi avanti ulteriori per l’esperienza multischermo e tanto altro. Le patch di sicurezza sono quelle del mese di agosto 2024: includono poco meno di 50 correzioni tra vulnerabilità comuni al sistema operativo e vulnerabilità specifiche per i dispositivi del produttore (per approfondire potete dare uno sguardo al bollettino di Samsung del mese scorso).

Anche i tablet della serie Galaxy Tab S8 non si fermeranno qui: nei prossimi mesi potranno accogliere la One UI 7.0 e Android 15 con i tanti miglioramenti anticipati in queste ultime settimane.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A54 5G

Aggiornamento meno “pesante” ma comunque importante per Samsung Galaxy A54 5G: a distanza di pochi giorni dal modello statunitense, lo smartphone accoglie in Italia le patch di sicurezza di settembre 2024. Il firmware in rollout è A546BXXS9CXH7 e richiede un download di poco meno di 300 MB.

Come già detto più su, le patch di settembre comprendono 44 CVE e 23 SVE, fortunatamente con una sola vulnerabilità con rischio critico. Per il resto troviamo solamente perfezionamenti di stabilità e bugfix non specificati. Niente One UI 6.1.1 dunque, perlomeno per ora: non sappiamo ancora se Samsung abbia intenzione di far arrivare almeno alcune delle novità di quest’ultima anche sulla serie Galaxy A, considerando che sulla fascia media non sono state portate ancora le funzionalità Galaxy AI dei modelli più costosi (Cerchia e cerca a parte, che riguarda anche Google).

Il produttore sud-coreano potrebbe decidere di saltare questa versione per poi passare direttamente alla One UI 7.0 con Android 15: Galaxy A54 5G fa infatti parte della lista di modelli che saranno sicuramente coinvolti nell’aggiornamento.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Z Flip4, Z Fold4, A54 5G, Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra potete fare un salto all’interno delle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone o il tablet al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.

grazie a Mattia B. per gli screenshot di Galaxy S22 Ultra