Oggi è giovedì, e come nelle ultime due settimane è arrivato il momento di vedere la One UI 6.1.1 allargarsi: visto che stiamo andando sempre più “indietro”, questa volta tocca a Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ricevere le novità. Nuovo update in distribuzione anche per Samsung Galaxy A52s 5G, ma con meno cambiamenti: andiamo a scoprire tutto.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Z Flip4, Z Fold4 e serie Galaxy Tab S8

Come i precedenti giovedì, anche questo vede Samsung avviare il rollout delle novità della One UI 6.1.1: si parte sempre dalla Corea del Sud, ma stavolta sono coinvolti Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. I firmware in distribuzione nel Paese sono i seguenti:

serie Galaxy S22: S90*NKSU5EXH7

Galaxy Z Flip4: F721NKSU4GXH7

Galaxy Z Fold4: F936NKSU4GXH7

serie Galaxy Tab S8: X700XXU8CXHB, X800XXU8CXHB e X900XXU8CXHB

Tutti richiedono un download decisamente pesante (tra i 2,6 e i 2,8 GB via OTA): come già spiegato in precedenza, la dicitura “6.1.1” viene mostrata solo su pieghevoli (come Z Flip4 e Z Fold4) e tablet (come la serie Galaxy Tab S8), mentre rimane “6.1” sugli altri modelli (pur includendo gli stessi cambiamenti).

Le novità sono parecchie e sono descritte da Samsung attraverso un lunghissimo changelog. Scorrendo il lungo elenco possiamo citare Bozza su immagine (disponibile in Samsung Notes, Editor foto, Air command, Selezione intelligente e nei Pannelli Tag Edge), che consente di trasformare un semplice disegno in un’opera d’arte, ma anche la nuova funzione dedicata ai ritratti con IA, il rinnovato Compositore per la tastiera, la traduzione delle chiamate su più app, la Modalità di ascolto di Interprete, la traduzione dei PDF, gli Effetti Live per le foto, i miglioramenti per Selezione intelligente e il rilevamento automatico delle lingue nel registratore, ma c’è tanto altro (qui potete trovare il changelog completo).

Contrariamente agli aggiornamenti visti i giorni scorsi, questa volta sono state incluse le patch di sicurezza di settembre 2024 (tranne che sulla serie Galaxy Tab S8, dove si passa da quelle di luglio a quelle di agosto). Come abbiamo visto nel bollettino diffuso dal produttore, le patch di settembre comprendono la correzione a 44 CVE (comuni al sistema operativo di Google) e 23 SVE (specifiche per i dispositivi Samsung); tra le prime abbiamo solo una vulnerabilità con rischio critico (CVE-2024-23350), mentre nessuna tra le seconde. Le patch di agosto includono invece poco meno di 50 correzioni tra vulnerabilità comuni al sistema operativo e vulnerabilità specifiche per i dispositivi del produttore (per approfondimenti c’è sempre il bollettino di Samsung del mese scorso).

Considerando i precedenti con le serie Galaxy S24 e Galaxy S23 (e non solo), l’aggiornamento dovrebbe arrivare in Italia a partire da lunedì prossimo (23 settembre). Vi ricordiamo che Samsung sta ancora lavorando al lancio del programma beta della One UI 7.0, che dovremmo vedere nei prossimi giorni sulla serie Galaxy S24.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A52s 5G

Aggiornamento in distribuzione per Samsung Galaxy A52s 5G, questa volta in Italia: si tratta del firmware A528BXXS9GXH2, che porta con sé le patch di sicurezza di settembre 2024. Queste ultime integrano la correzione alle vulnerabilità già citate più su, che comprendono 44 CVE e 23 SVE, fortunatamente con una sola con rischio critico. Per il resto troviamo solamente perfezionamenti di stabilità ed eventuali bugfix non specificati.

Stavolta niente One UI 6.1.1, ed è tuttora da capire se il produttore abbia intenzione di portare quest’ultima anche sulla fascia media. Considerando che su questa fascia per il momento non sono state portate le funzionalità Galaxy AI dei modelli più costosi, è possibile che Samsung possa decidere di saltare la versione e pensare direttamente ad Android 15 e alla One UI 7.0: quest’ultima non dovrebbe però arrivare su Galaxy A52s 5G, visto che lo smartphone ha già ricevuto i promessi tre major update (è partito da Android 11). Vedremo cosa deciderà di fare il produttore nelle prossime settimane.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Z Flip4, Z Fold4, A52s 5G, Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra e Samsung Galaxy A52s 5G potete passare dalle impostazioni di sistema: il percorso da seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete anche collegare lo smartphone o il tablet al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione di eventuali nuovi firmware.

Come detto, l’update per Galaxy A52s 5G è già disponibile in Italia, mentre per la One UI 6.1.1 degli altri modelli dovrete probabilmente aspettare lunedì.