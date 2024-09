Tra le diverse applicazioni sviluppate dal colosso di Mountain View figura Google Foto, si tratta dell’app galleria predefinita degli smartphone dell’azienda, che viene però utilizzata anche da diversi utenti in possesso di dispositivi di altri produttori.

Abbiamo visto come il colosso di Mountain View stia dedicando svariate risorse negli ultimi tempi al software in questione, al fine di offrire uno strumento sempre migliore e al passo con i tempi; a titolo di esempio abbiamo visto come l’app abbia semplificato l’accesso alla cartella bloccata, come abbia ricevuto una maggiore integrazione con il servizio iCloud di Apple per il trasferimento delle foto, come sia in arrivo la nuova funzione “La mia settimana”, come in futuro l’app potrebbe permettervi di regolare la velocità di riproduzione dei video, come presto sarà più facile “eliminare” un ricordo dalle foto, come la versione web del servizio abbia ricevuto la sezione documenti, come siano in lavorazione novità per il miglioramento degli scatti, per dare priorità ad alcuni volti nella sezione ricordi e modifiche all’interfaccia dell’editor video dell’app, come Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur e Portrait Light siano diventate disponibili per tutti senza abbonamento o costi aggiuntivi, come l’app potrebbe introdurre una scorciatoia per modificare le foto nei Ricordi, come stiano per arrivare nuovi filtri di ricerca e commenti semplificati, come siano state rese disponibili le nuove Raccolte, o ancora come l’app stia sperimentando nuove opzioni per gestire meglio i contenuti.

Come ben sappiamo, può capitare che anche le applicazioni che ricevono più attenzioni dai propri sviluppatori presentino qualche problema e, nelle ultime ore, sembra che Google abbia risolto un bug che affliggeva l’app Foto per alcuni utenti.

L’ultimo aggiornamento di Google Foto risolve un bug della ricerca

Google Foto viene utilizzata e apprezzata da diversi utenti grazie a tutte le funzionalità integrate offerte, l’app non funge solo da galleria, ma consente per esempio anche di apportare una serie di modifiche agli scatti effettuati; oltre a ciò il software integra un potente strumento di ricerca, utile nel momento in cui l’utente abbia necessità di cercare un determinato scatto, magari effettuato diverso tempo prima.

A quanto pare però, alcuni utenti negli ultimi tempi hanno riscontrato diversi problemi proprio con la funzionalità di ricerca di Google Foto, sembra infatti che per alcuni l’app non fosse più in grado di restituire i risultati adeguati in base ai parametri inseriti, altre volte invece il servizio cancellava del tutto la query senza restituire alcun risultato.

La stessa Google, con un post sul blog di supporto, ha sottolineato come il bug in questione non fosse particolarmente diffuso e come abbia interessato un ristretto numero di utenti; l’azienda si è al contempo premurata di rassicurare tutti annunciando di aver risolto il bug nella ricerca dell’app Foto con il rilascio dell’ultimo aggiornamento.

Volendo essere pignoli, il colosso non sembra sicuro al 100% di aver risolto la problematica, visto che chiede agli utenti interessati di fornire un feedback al riguardo il seguito all’update dell’applicazione, ma potrebbe anche essere semplicemente intenzionato a ricevere il parere degli utenti al riguardo.

Ad ogni modo, se anche voi foste tra gli utenti impossibilitati ad effettuare ricerche in Google Foto in maniera adeguata, non vi resta che procedere con l’aggiornamento dell’app all’ultima versione disponibile; per facilitarvi il compito vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store.