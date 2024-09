Anche se mancano ancora alcuni mesi al lancio della serie Samsung Galaxy S25, in questi giorni stanno iniziando a spuntare diverse indiscrezioni: oggi in particolare ci concentriamo sulla tecnologia di ricarica rapida, anticipata dalle certificazioni CCC. Allo stesso modo abbiamo modo di scoprire dettagli simili per Xiaomi 15, smartphone Android in arrivo in Cina tra poche settimane (e successivamente a livello globale). Andiamo a scoprire tutto.

Niente sorprese dalle velocità di ricarica di Samsung Galaxy S25 e S25+

Iniziamo da Samsung Galaxy S25 e Samsung Galaxy S25+, che si uniscono al Galaxy S25 Ultra protagonista qualche giorno fa: dopo il modello di punta, anche gli altri due passano dalle certificazioni CCC in Cina, fornendo alcune informazioni sulla ricarica rapida.

In base al database dell’ente di certificazione, Galaxy S25 (con numero di modello SM-S9310) supporterà una ricarica cablata da 25 W, mentre Galaxy S25+ (SM-S9360) arriverà a 45 W: non sembrano dunque esserci cambiamenti rilevanti rispetto alla generazione precedente. In più, anche se questo già lo davamo per scontato visti i precedenti, troviamo la conferma che i caricabatterie non saranno inclusi nelle confezioni di vendita.

Secondo ciò che sappiamo finora, il compatto di Samsung dovrebbe offrire una batteria da 4000 mAh, mentre Galaxy S25+ dovrebbe arrivare a 4900 mAh: anche qui non sembrano esserci cambiamenti, così come per Galaxy S25 Ultra, atteso con i “soliti” 5000 mAh. Naturalmente non mancherà il supporto alla ricarica wireless per tutta la gamma, questione brevetti permettendo.

I rumor puntano sulla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 per “tutti”, un po’ come avvenuto con la serie Galaxy S23 e il chipset Snapdragon 8 Gen 2; come ormai dovreste sapere, con la serie Galaxy S24 il chipset del produttore californiano è presente a livello globale solo sul modello Ultra. Vi ricordiamo che il produttore dovrebbe lanciare nelle prossime settimane almeno tre novità: la serie Galaxy Tab S10, composta da due tablet Android, e Galaxy S24 FE. Per la serie Galaxy S25 dovremo invece aspettare almeno fino al mese di gennaio 2025.

Anche Xiaomi 15 non va oltre il predecessore con la ricarica

Le stesse certificazioni ci permettono di saperne di più su Xiaomi 15, smartphone in arrivo forse il mese prossimo in compagnia di Xiaomi 15 Pro (quest’ultimo solo in Cina come con i predecessori, a meno di stravolgimenti dell’ultim’ora). Il passaggio dalle certificazioni CCC in Cina ci consente di scoprire la velocità di ricarica del dispositivo: anche se non viene citato espressamente, grazie al numero di modello 24129PN74C già utilizzato nel database IMEI possiamo dedurre che si tratti proprio di Xiaomi 15.

Come nel caso dei dispositivi Samsung, anche qui non sembrano esserci particolari passi avanti: lo smartphone della casa cinese potrà a quanto pare contare su una ricarica rapida cablata da 90 W, la stessa del predecessore Xiaomi 14. Non ci si potrà comunque lamentare, visto che quest’ultimo può passare da 0 al 100% in poco più di 30 minuti. Per il momento non ci sono dettagli sulla ricarica wireless, ma è probabile che anche qui si rimarrà sugli stessi 50 W di Xiaomi 14. Qualche giorno fa abbiamo scoperto che Xiaomi potrebbe essere al lavoro su un caricabatterie wireless magnetico in stile MagSafe, ma è presto per ulteriori dettagli.

Xiaomi 15 dovrebbe essere uno dei primi a poter contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, che sarà lanciato durante l’evento del 21 ottobre 2024: lo smartphone potrebbe essere presentato a pochi giorni di distanza, perlomeno sul mercato cinese, con un display piatto a risoluzione 1.5K, una tripla fotocamera posteriore con sensori di 50 MP e una batteria vicina ai 5000 mAh.

Considerando le indiscrezioni sui prezzi del chipset di Qualcomm, i rumor stanno puntando su un consistente aumento di prezzo per lo smartphone: Xiaomi 15 potrebbe essere proposto in Cina a una cifra di partenza di 4599 yuan, circa 584 euro al cambio attuale (600 yuan in più in confronto al predecessore).

In copertina Samsung Galaxy S24 e Xiaomi 14