Arrivano buone notizie per gli amanti dei SoC di casa Qualcomm, in particolare riguardanti Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ e Samsung Galaxy S25 Ultra: spuntano infatti nuovi indizi sulla presenza di un chipset Snapdragon sull’intera gamma. Nel frattempo il presunto Galaxy S25 Ultra fa la sua comparsa nelle certificazioni con alcune anticipazioni.

Tutta la serie Samsung Galaxy S25 potrebbe avere Snapdragon 8 Gen 4

Anche quest’anno è in atto la “diatriba” riguardante il chipset che verrà utilizzato a bordo dei prossimi flagship di casa Samsung. Con la serie Galaxy S23 il produttore si è interamente affidato a Qualcomm anche in Italia, mentre con la serie Galaxy S24 la casa di Seoul è tornata al dualismo Snapdragon-Exynos, che non tutti hanno apprezzato (Galaxy S24 Ultra escluso, che dispone di Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ovunque).

Nelle ultime settimane si stanno facendo strada anticipazioni che puntano sull’utilizzo del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a livello globale sull’intera gamma Galaxy S25, e anche quest’oggi si punta in quella direzione: in base a quanto riferito su X dal leaker @chunvn8888, tutte le attuali unità di test di Galaxy S25 dispongono proprio del chipset della casa californiana.

Come abbiamo visto ieri, la questione risulta comunque aperta, visto che a livello ufficiale non abbiamo ovviamente indicazioni. Snapdragon 8 Gen 4 sarà presentato nel mese di ottobre, e potrebbe farsi vedere sui primi flagship già durante l’autunno.

Samsung Galaxy S25 Ultra certificato con ricarica da 45 W e connettività satellitare?

Poche ore fa sono spuntate interessanti anticipazioni riguardanti Samsung Galaxy S25 Ultra, prossimo flagship del produttore, che ci hanno permesso di dare un primo sguardo al presunto design rinnovato e caratterizzato da angoli più stondati (ma non troppo). Mancano ancora alcuni mesi al lancio, previsto non prima di gennaio 2025, ma come segnalato da MySmartPrice quest’oggi lo smartphone sarebbe apparso in alcune certificazioni con numero di modello SM-S9380.

Purtroppo queste ultime non ci forniscono molti dettagli, ma “confermano” la presenza di una ricarica cablata da 45 W, ossia la stessa del predecessore Galaxy S24 Ultra. Nessun dettaglio sulla ricarica wireless, ma non ci aspettiamo cambiamenti significativi in tal senso. La parte forse più interessante dei dettagli spuntati in queste ore riguarda però un altro punto: a quanto pare viene confermata l’opzione di connettività satellitare dello smartphone.

Per ora non sappiamo se quest’ultima troverà posto sull’intera gamma e a livello globale, ma siamo sicuri che ne sapremo di più nelle prossime settimane. Cosa vi aspettate dalla serie Samsung Galaxy S25? Fateci sapere la vostra.

In copertina Samsung Galaxy S24 Ultra