Continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni relative a Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Galaxy Tab S10 Ultra, i nuovi tablet premium che il colosso coreano si prepara a lanciare sul mercato.

Nelle scorse ore sono arrivate nuove conferme per quanto riguarda i prezzi che i due tablet di Samsung dovrebbero avere nei Paesi europei, le colorazioni disponibili e le varianti di memoria.

Quanto dovrebbero costare Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Galaxy Tab S10 Ultra

Stando a quanto è stato rivelato dal popolare leaker Arsène Lupin su X, i due nuovi tablet di Samsung saranno disponibili nelle colorazioni Moonstone Gray e Platinum Silver ai seguenti prezzi:

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

256 GB WiFi – 1.119 euro

256 GB 5G – 1.269 euro

512 GB WiFi – 1.239 euro

512 GB 5G – 1.389 euro

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

256 GB WiFi – 1.339 euro

256 GB 5G – 1.489 euro

512 GB WiFi – 1.459 euro

512 GB 5G – 1.609 euro

1 TB WiFi – 1.709 euro

1 TB 5G – 1.909 euro

Si tratta senza dubbio di prezzi elevati, che portano i due nuovi tablet del produttore coreano a competere direttamente con i vari modelli di iPad, ossia i dispositivi che da anni dominano il segmento di fascia alta.

La data di lancio dei nuovi tablet

Sempre nelle scorse ore, anche un altro popolare leaker come Roland Quandt si è occupato di questi due tablet, svelando su X quella che dovrebbe essere la loro data di lancio (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

A dire del leaker, entrambi i nuovi device di Samsung dovrebbero essere lanciati il 26 settembre 2024.

Tra le caratteristiche principali di questi tablet vi dovrebbero essere un processore MediaTek Dimensity 9300+, un display Dynamic AMOLED 2X “Anti-Reflection” da 12,4 pollici (Plus) o da 14,6 pollici (Ultra) con refresh rate a 120 Hz, una scocca in alluminio resistente a polvere ed acqua (con certificazione IP68), il supporto S Pen e l’interfaccia One UI basata su Android 14.