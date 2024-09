Xiaomi agguanta il secondo posto della classifica relativa alle vendite globali di smartphone nel mese di agosto 2024, superando Apple: il colosso cinese è riuscito a “sfruttare” il periodo pre-lancio dei nuovi iPhone per superare la casa di Cupertino, confermandosi uno dei brand più importanti del panorama.

Xiaomi supera Apple nelle vendite globali di smartphone

Per la prima volta in tre anni, Xiaomi ha raggiunto il secondo posto nella classifica delle vendite mensili di smartphone a livello globale. Le vendite sono rimaste in realtà stabili su base mensile, ma il calo “stagionale” di Apple ha aiutato la casa cinese a mettere la freccia ed effettuare il sorpasso. Dando un’occhiata ai dati Counterpoint, vale la pena sottolineare come Xiaomi sia stato uno dei produttori in più rapida crescita nel primo semestre di quest’anno, con incrementi del 22% su base annua dei volumi di vendita.

I cali stagionali del mese di agosto nei mercati chiave sono stati compensati dalla crescita guidata dalle promozioni in America Latina. In base a quanto dichiarato dal Research Director Tarun Pathak, Xiaomi ha adottato negli ultimi tempi una strategia di prodotto più snella, e si è concentrata sulla creazione di un modello principale per fascia, senza esagerare con l’offerta nei vari segmenti.

Il piatto forte rimane sempre la fascia di prezzo più bassa, con modelli di serie come Redmi 13 e Redmi Note 13, soprattutto in alcuni mercati come India, America Latina, Sudest asiatico, Medio Oriente e Africa. Da sottolineare però come la casa cinese stia riuscendo non solo a consolidare la sua “posizione” in questa fascia, ma anche a fare breccia nel segmento premium, tra dispositivi pieghevoli e modelli “Ultra”.

Il grafico premia Samsung con il primo posto, e il produttore sud-coreano è seguito appunto da Xiaomi: del resto il mese di agosto non è notoriamente il migliore per Apple, visto il lancio dei nuovi modelli il mese successivo (in questo caso iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, ufficializzati pochi giorni fa). È probabile che le cose andranno diversamente nel mese di settembre, con la mela che sarà in grado di recuperare almeno il secondo posto (se non il primo, in base al successo dei nuovi smartphone): si può notare facilmente osservando il mese negli anni precedenti del grafico qui sopra.

Insomma, la concorrenza non è forse mai stata così forte sui piani alti della classifica: la battaglia si sta spostando ultimamente sull’intelligenza artificiale, con nuovi fattori di forma (pieghevoli e addirittura i primi tri-fold) che risultano sempre più interessanti. Nel frattempo vi ricordiamo che il produttore sta per lanciare due nuovi smartphone Android: si tratta di Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro, che vedremo tra poco più di una settimana.