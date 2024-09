Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro si avvicinano al lancio ufficiale: in queste ore abbiamo non solo la data della presentazione, ma anche nuove anticipazioni che ci svelano tanti dettagli sugli smartphone Android in arrivo e persino alcune offerte di lancio del sito ufficiale. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto.

Xiaomi 14T e Xiaomi 14T: data di presentazione, ma anche specifiche e immagini in anticipo

Abbiamo finalmente la data di presentazione ufficiale di Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro, ed è vicina: i nuovi smartphone Android saranno svelati a Berlino il 26 settembre 2024 alle ore 14:00 con un apposito evento. Mancano quasi due settimane, ma grazie alle ulteriori anticipazioni spuntate in queste ore sappiamo già praticamente tutti sulla coppia di dispositivi.

A livello di specifiche tecniche i due smartphone dovrebbero risultare piuttosto simili, ma con cuori diversi e differenze nel comparto fotografico: Xiaomi 14T dovrebbe disporre del SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra (con processo produttivo a 4 nm e GPU ARM Mali-G615 MC6), mentre Xiaomi 14T Pro dovrebbe avere un MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm e GPU Immortalis-G720). Al loro fianco dovrebbero trovare spazio 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0.

Il primo dovrebbe proporre una tripla fotocamera posteriore in collaborazione con Leica con sensore principale Sony IMX906 da 50 MP (f/1.62, 1/1.56″, OIS), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (120°, f/2.2) e teleobiettivo da 50 MP con zoom 2.6x (f/1.98); il secondo dovrebbe mantenere gli ultimi due sensori così come la collaborazione con Leica, ma con un sensore principale Light Fusion 900 da 50 MP (f/1.62, 1/ 1.31″, OIS). Per entrambi una fotocamera da 32 MP con foro nello schermo.

Il display dei nuovi smartphone dovrebbe essere un OLED da 6,67 pollici a risoluzione 1,5K, con refresh rate fino a 144 Hz, touch sampling rate fino a 480 Hz, PWM dimming fino a 3840 Hz, HDR10+, Dolby Vision, luminosità di picco di 4000 nit, lettore d’impronte digitali integrato e vetro Xiaomi Shield Glass. In base alle anticipazioni non mancheranno 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC e porta USB Type-C, così come dual speaker con Dolby Atmos e Hi-Res Audio e certificazione IP68 contro acqua e polvere.

La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh su entrambi i modelli, ma nelle ricariche cablate sembrerebbe esserci una differenza: Xiaomi 14T si ferma a 67 W, mentre Xiaomi 14T Pro si spinge fino a 120 W, con tanto di supporto alla ricarica wireless da 50 W.

Grazie a Winfuture, possiamo anche mostrarvi una serie di immagini che dovrebbero ritrarre i nuovi smartphone da quasi ogni angolazione e in varie colorazioni (Titan Black, Titan Grey, Titan Blue e Lemon Green, quest’ultimo solo per 14T). A livello di design i due sembrano sostanzialmente identici.

Prima di dare uno sguardo alle prime offerte di lancio, possiamo svelarvi anche i presunti prezzi di listino consigliati: a quanto pare per portarsi a casa Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro serviranno in Europa poco meno di 700 e 900 euro, ma continuate a leggere perché a quanto pare sarà difficile riuscire a pagarli a prezzo pieno.

Le offerte di lancio di Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro

Chiudiamo con le offerte di lancio: sul sito ufficiale è possibile registrarsi per ricevere gli ultimi aggiornamenti sull’evento di lancio, ma anche per approfittare di alcune promozioni. Premendo su “Prenota” si riceve un coupon sconto del valore di 100 euro applicabile per l’acquisto di Xiaomi 14T o Xiaomi 14T Pro e un ulteriore coupon sconto del 15% da sfruttare su nuovi prodotti selezionati. Premendo su “Iscriviti” e inserendo il proprio indirizzo email si possono ricevere 100 Mi Point. Con l’acquisto di Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro si può anche accedere al servizio di permuta dell’usato con una speciale extra valutazione.

A proposito di Mi Point, si possono utilizzare 100 punti per ottenere uno sconto di 100 euro sulla serie Xiaomi 14T (una sola volta), mentre se si hanno più di 1000 punti si può risparmiare fino al 20% del prezzo sui prodotti inseriti nel carrello. Per l’acquisto di nuovi prodotti si riceveranno punti doppi tra il 26 settembre e il 31 ottobre 2024. Le promozioni non sono finite qui: si può approfittare anche del 10% di sconto su Xiaomi Smart Band 9 e Xiaomi Watch 2, di 20 euro di sconto per Xiaomi Robot Vacuum S20+ e di 30 euro di sconto per Xiaomi Robot Vacuum S20+.

I coupon possono essere ottenuti fino alle 14:00 del 26 settembre 2024, data che corrisponde a quella di presentazione dei nuovi smartphone. Il periodo di utilizzo è quello tra le 14:00 del 26 settembre e le 23:59 del 3 ottobre 2024. Xiaomi fa sapere che ci saranno ulteriori offerte di lancio early bird per i primi acquirenti: continuate a seguirci perché ci torneremo sicuramente.