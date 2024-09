A distanza di poche ore torniamo a parlare di Google Foto, l’app galleria predefinita degli smartphone dell’azienda, che viene però utilizzata anche da diversi utenti in possesso di dispositivi di altri produttori.

Abbiamo visto come il colosso di Mountain View stia dedicando svariate risorse negli ultimi tempi al software in questione, al fine di offrire uno strumento sempre migliore e al passo con i tempi; a titolo di esempio abbiamo visto come l’app abbia semplificato l’accesso alla cartella bloccata, come abbia ricevuto una maggiore integrazione con il servizio iCloud di Apple per il trasferimento delle foto, come sia in arrivo la nuova funzione “La mia settimana”, come in futuro l’app potrebbe permettervi di regolare la velocità di riproduzione dei video, come presto sarà più facile “eliminare” un ricordo dalle foto, come la versione web del servizio abbia ricevuto la sezione documenti, come siano in lavorazione novità per il miglioramento degli scatti, per dare priorità ad alcuni volti nella sezione ricordi e modifiche all’interfaccia dell’editor video dell’app, come Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur e Portrait Light siano diventate disponibili per tutti senza abbonamento o costi aggiuntivi, come l’app potrebbe introdurre una scorciatoia per modificare le foto nei Ricordi, come stiano per arrivare nuovi filtri di ricerca e commenti semplificati, o ancora come siano state rese disponibili le nuove Raccolte.

Anche oggi dunque, diamo un piccolo sguardo in anteprima ad una futura funzionalità che potrebbe fare il suo debutto in Google Foto a breve.

Google Foto sta per ricevere una nuova opzione di modifica “Ultra HDR”

Un discreto numero di utenti preferisce Google Foto alle varie applicazioni dedicate all’editing fotografico, il software sviluppato dal colosso di Mountain View infatti offre una serie di strumenti utili per apportare tutta una serie di modifiche ai propri scatti, permettendo così di migliorare le foto presenti nella propria galleria.

Oggi vi riportiamo l’ennesima scoperta ad opera del cacciatore di codici assembledebug che, nella versione 7.0 dell’app in questione, è riuscito ad individuare alcune evidenze di una futura nuova opzione di modifica, denominata “Ultra HDR”.

Avviando la modifica di un’immagine, nella sezione Regola è presente la nuova opzione “Ultra HDR”: essa non risulta al momento funzionante e dunque non vi sono certezze riguardo al suo funzionamento, tuttavia è lecito presumere che possa consentire agli utenti di controllare i livelli di luminosità delle immagini Ultra HDR a livello di pixel.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, è presente un’inedita opzione “Vibrance” che si mostra con un’icona identica a quella che attualmente è utilizzata per la funzione Effetto HDR, ciò dovrebbe significare che Google ha intenzione di rinominare Effetto HDR in Vibrance, probabilmente nel tentativo di evitare qualsiasi confusione con la prossima opzione Ultra HDR.

Come già detto, al momento la nuova opzione Ultra HDR di Google Foto non è funzionante e richiede la versione 7.0 dell’app che non è ancora stata distribuita tramite lo store dell’azienda (oltre ad una serie di modifiche per essere attivata); non ci sono indicazioni circa le tempistiche di rilascio della versione in questione, né si sa se la nuova opzione sarà subito presente di default e funzionante. Non ci resta che attendere per scoprirlo.