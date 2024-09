L’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede all’interno dei nostri device non solo aggiungendo nuove funzionalità ma anche integrandosi con quelle esistenti. Nel caso di Google, Gemini sta prevedendo sempre più estensioni e integrazioni per le varie app di Big G. Una delle più note di queste integrazioni è quella tra Gemini e Gmail con l’intelligenza artificiale che permette di riassumere email, scrivere bozze, suggerire risposte, eccetera. Ora Google sta prevedendo di consentire di accedere a queste funzionalità specifiche di Gmail direttamente tramite Gemini utilizzato come assistente virtuale.

Come funziona l’integrazione di Gmail nell’assistente Gemini

Nell’app Google per Android (versione 15.37.41.29.arm64) c’è la possibilità di accedere a una serie di funzionalità specifiche attivando l’assistente Gemini. Se, per esempio, ci si trova su un’email aperta e si attiva Gemini (premendo il pulsante di accensione o tramite la gesture che prevede di scorrere gli angoli dello schermo) appare un set specifico di suggerimenti di funzionalità AI come il riepilogo dell’email, il suggerimento di una risposta e l’elenco delle azioni.

Queste sono le stesse funzionalità previste su Gmail che gli utenti possono utilizzare sia da desktop che da mobile, ma ora sono integrate nell’interfaccia utente dell’assistente Gemini.

L’aspetto forse più interessante di questa funzionalità è che Gemini sembra essere in grado di leggere i contenuti presenti sullo schermo fornendo indicazioni, approfondimenti e suggerimenti.

Al momento l’integrazione di Gmail nell’assistente Gemini non è disponibile nelle versioni precedenti dell’app Goole e chi ancora non le visualizza potrebbe dover attendere un prossimo aggiornamento. Inoltre per poter usufruire di queste funzionalità è necessario registrarsi al programma (gratuito) Workspace Labs di Google o sottoscrivere un abbonamento Google One AI Premium. Al momento non è chiaro se le funzionalità specifiche di Gmail dell’assistente Gemini seguiranno lo stesso schema di accesso o saranno rese disponibili a un pubblico più ampio.